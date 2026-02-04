EV普及が需要を加速、世界自動車用シートヒーター市場は2031年に8.02億ドル規模へ―CAGR3.4%で拡大
自動車用シートヒーターとは、車両の座席部に内蔵される加熱装置であり、運転者および同乗者に対して寒冷環境下における快適性を提供するための装備である。主に座面および背もたれ内部に電熱線や発熱フィルムを配置し、電気的な加熱により短時間で局所的に温熱効果を発揮する。近年では、温度調節機能や自動制御システム、メモリー機能との連動が進み、単なる贅沢装備ではなく、寒冷地市場や高級車のみならず、一般的な乗用車にも標準搭載が進んでいる。また、電気自動車（EV）やハイブリッド車の普及により、エネルギー効率の高い快適性装備としての再評価が進みつつあり、自動車内装部品の中でも注目される電子制御コンポーネントの一つとなっている。
シートヒーター業界は、快適性の向上とエネルギー効率の最適化という2つのニーズの交点に位置する。エアコンによる車内全体の加熱と比較して、シートヒーターは直接的かつ即時的に人体を温めるため、エネルギー消費を抑えつつ体感温度の上昇を実現できる。これは特にEVにおいて重要な要素であり、航続距離に影響を与えずに快適性を維持できる装備として需要が拡大している。また、消費者の快適装備への意識が高まりつつあることもあり、中・高級車に加え、コンパクトカーや商用車への搭載も増加傾向にある。このように、従来の寒冷地市場に加え、都市部や温暖地でも“体感快適性”を重視する潮流が市場拡張を支えている。
自動車用シートヒーターは、単なる加熱装置からインテリジェントな快適性システムへと進化している。近年の製品は、温度センサーやタイマー制御、座席占有センサーと連動し、使用者の体型や嗜好に応じた温度制御を自動で行うことが可能となっている。また、素材との一体化や薄型化技術の進展により、デザイン性や座り心地を損なうことなく高性能を実現している。さらに、通気機能やマッサージ機能との複合化も進んでおり、“快適性の総合ソリューション”としての付加価値が高まっている。今後は、クラウド連携によるリモート制御や、AIによる使用者習慣の学習・最適化などの技術統合が期待され、スマートカー領域との融合が新たな競争軸となる。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界自動車用シートヒーター市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564976/automotive-seat-heater）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.4%で、2031年までにグローバル自動車用シートヒーター市場規模は8.02億米ドルに達すると予測されている。
図. 自動車用シートヒーター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340838/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340838/images/bodyimage2】
図. 世界の自動車用シートヒーター市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動車用シートヒーターの世界的な主要製造業者には、Gentherm、Lear、Goldern Time (AEW)、Panasonic、Kurabe、Guangzhou Sincer、ACTIVline、Tachibana、Changchun Quark Probest、Check Corporationなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約89.0%の市場シェアを持っていた。
シートヒーター業界は、快適性の向上とエネルギー効率の最適化という2つのニーズの交点に位置する。エアコンによる車内全体の加熱と比較して、シートヒーターは直接的かつ即時的に人体を温めるため、エネルギー消費を抑えつつ体感温度の上昇を実現できる。これは特にEVにおいて重要な要素であり、航続距離に影響を与えずに快適性を維持できる装備として需要が拡大している。また、消費者の快適装備への意識が高まりつつあることもあり、中・高級車に加え、コンパクトカーや商用車への搭載も増加傾向にある。このように、従来の寒冷地市場に加え、都市部や温暖地でも“体感快適性”を重視する潮流が市場拡張を支えている。
自動車用シートヒーターは、単なる加熱装置からインテリジェントな快適性システムへと進化している。近年の製品は、温度センサーやタイマー制御、座席占有センサーと連動し、使用者の体型や嗜好に応じた温度制御を自動で行うことが可能となっている。また、素材との一体化や薄型化技術の進展により、デザイン性や座り心地を損なうことなく高性能を実現している。さらに、通気機能やマッサージ機能との複合化も進んでおり、“快適性の総合ソリューション”としての付加価値が高まっている。今後は、クラウド連携によるリモート制御や、AIによる使用者習慣の学習・最適化などの技術統合が期待され、スマートカー領域との融合が新たな競争軸となる。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界自動車用シートヒーター市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564976/automotive-seat-heater）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.4%で、2031年までにグローバル自動車用シートヒーター市場規模は8.02億米ドルに達すると予測されている。
図. 自動車用シートヒーター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340838/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340838/images/bodyimage2】
図. 世界の自動車用シートヒーター市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動車用シートヒーターの世界的な主要製造業者には、Gentherm、Lear、Goldern Time (AEW)、Panasonic、Kurabe、Guangzhou Sincer、ACTIVline、Tachibana、Changchun Quark Probest、Check Corporationなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約89.0%の市場シェアを持っていた。