中国時代劇「墨雨雲間～美しき復讐～」が2月4日からBS11+で単品レンタル配信をスタート！「瓔珞」「尚食」の名プロデューサーが贈る2025年No.1エンターテイメント時代劇！
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年2月4日（水）より中国時代劇「墨雨雲間～美しき復讐～」の単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340649/images/bodyimage1】
(C) 2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved
中国時代劇「墨雨雲間～美しき復讐～」のあらすじ
幸せな結婚生活を送っていた薛芳菲（せつほうひ）は、身に覚えのない不貞の罪に問われる。夫の沈玉容（しんぎょくよう）によって、山奥の地中に埋められた薛芳菲は何とか這い上がり、川辺で倒れているところを姜梨（きょうり）という娘に救われる。継母に濡れ衣を着せられた過去がある姜梨は、生きることが自分を虐げた者への復讐になると薛芳菲を励ます。しかし、薛芳菲の様子を見に貞女堂を抜け出そうとした姜梨は、罰を受け深い傷を負い、家に帰るという悲願を果たせぬまま息絶える。恩人である姜梨と自らの無念を晴らすべく、姜梨に成り代わって生きることを決意した薛芳菲の前に、塩の密売事件の容疑者を追って貞女堂にやってきた蕭蘅（しょうこう）が現れる。
キャスト
ウー・ジンイエン…「瓔珞<エイラク>～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「尚食～美味なる恋は紫禁城で～」
ワン・シンユエ…「寧安如夢～宮廷にふたたび舞い降りる愛～」「ロマンスの降る街」
スタッフ
総監督：ルー・ハオジジ…「太子妃 狂想曲＜ラプソディ＞」
原作：千山茶客…「嫡嫁千金」
プロデューサー：ユー・ジョン…「瓔珞<エイラク>～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「尚食～美味なる恋は紫禁城で～」
【配信開始日】
2026年2月4日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/bokuu-unkan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/bokuu-unkan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340649/images/bodyimage1】
(C) 2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved
中国時代劇「墨雨雲間～美しき復讐～」のあらすじ
幸せな結婚生活を送っていた薛芳菲（せつほうひ）は、身に覚えのない不貞の罪に問われる。夫の沈玉容（しんぎょくよう）によって、山奥の地中に埋められた薛芳菲は何とか這い上がり、川辺で倒れているところを姜梨（きょうり）という娘に救われる。継母に濡れ衣を着せられた過去がある姜梨は、生きることが自分を虐げた者への復讐になると薛芳菲を励ます。しかし、薛芳菲の様子を見に貞女堂を抜け出そうとした姜梨は、罰を受け深い傷を負い、家に帰るという悲願を果たせぬまま息絶える。恩人である姜梨と自らの無念を晴らすべく、姜梨に成り代わって生きることを決意した薛芳菲の前に、塩の密売事件の容疑者を追って貞女堂にやってきた蕭蘅（しょうこう）が現れる。
キャスト
ウー・ジンイエン…「瓔珞<エイラク>～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「尚食～美味なる恋は紫禁城で～」
ワン・シンユエ…「寧安如夢～宮廷にふたたび舞い降りる愛～」「ロマンスの降る街」
スタッフ
総監督：ルー・ハオジジ…「太子妃 狂想曲＜ラプソディ＞」
原作：千山茶客…「嫡嫁千金」
プロデューサー：ユー・ジョン…「瓔珞<エイラク>～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「尚食～美味なる恋は紫禁城で～」
【配信開始日】
2026年2月4日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/bokuu-unkan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/bokuu-unkan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ