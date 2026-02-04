～スロット新機種「スマスロ ハナビ」導入に合わせてグッズが登場でぃ！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、2月4日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/27bc2a
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年2月4日販売商品（全5アイテム）
【アクリルキーホルダー】スマスロ ハナビ-リーチ目コレクション（ランダム封入）
【リールクッション】スマスロ ハナビ
【フェイスタオル】スマスロ ハナビ
【ステッカー】スマスロ ハナビ
【椅子カバー】ハナビ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340404/images/bodyimage1】
【アクリルキーホルダー】スマスロ ハナビ-リーチ目コレクション（ランダム封入）
価格: \777 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring-hanabi_2026.html
スロット新機種「スマスロ ハナビ」導入に合わせてグッズが登場でぃ！
ユニメモでおなじみのリーチ目コレクションがそのままアクリルキーホルダーになりました！
小野Pが厳選した9種類＋シークレット1種で、何が当たるかは届いてからのお楽しみ♪
気になるシークレットはコレクションにも入っていない小野Pセレクトのプレミアムミッション、しかもゴールドラメの特別仕様です！
※こちらの商品はランダム封入となります。リーチ目を選ぶことはできません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340404/images/bodyimage2】
【リールクッション】スマスロ ハナビ
価格: \2,100 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-reel_cushion-hanabi_2026.html
リール配列を忠実に再現したクッション。
図柄のデザインを心ゆくまで眺めたり、転がしたり、大好きな出目に思いをはせたりしてお楽しみください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340404/images/bodyimage3】
【フェイスタオル】スマスロ ハナビ
価格: \1,900 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-facetowel-hanabi_2026.html
パネルデザインをそのまま使ったおなじみのアイテム。
自宅はもちろん、温泉や銭湯といった和の空間にもバッチリなじみます♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340404/images/bodyimage4】
【椅子カバー】ハナビ
価格: \2,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-chaircover-hanabi.html
人気の椅子カバーにハナビシリーズが仲間入り！
ドンちゃん3兄弟とビリーをあしらった描きおろしデザインです♪
自宅で、オフィスで、ホールで活躍すること間違いなし！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340404/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
