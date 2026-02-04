シーラント＆接着剤用計量装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（単一成分計量装置、複数成分計量装置）・分析レポートを発表
2026年2月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「シーラント＆接着剤用計量装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、シーラント＆接着剤用計量装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査結果によると、世界のシーラント＆接着剤用計量装置市場は、2024年に約3億2200万米ドル規模と評価されています。その後も安定した成長が続くと見込まれており、2031年には約4億6200万米ドル規模へ拡大する予測です。
調査期間全体では中程度の成長率が想定され、自動化投資の進展や製造品質に対する要求の高まりが市場拡大を支えています。本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策調整を考慮し、競争構造、地域経済、供給網の安定性への影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と役割
シーラント＆接着剤用計量装置は、シーラントや接着剤を正確に計量し、所定の位置へ安定して供給するための装置です。自動車、建設、電子機器、包装などの分野では、塗布量や混合比率のわずかな違いが製品品質や性能に大きく影響します。
そのため、本装置は製品の均一性確保、生産効率向上、不良削減において重要な役割を果たしています。特に自動化生産ラインでは不可欠な設備として位置付けられています。
________________________________________
調査内容と分析の視点
本レポートは、世界のシーラント＆接着剤用計量装置市場を対象とした包括的な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に、定量的および定性的な分析が行われています。
市場は技術革新や産業構造の変化により常に変動しているため、競争状況、需給動向、需要変化をもたらす要因についても詳細に検討されています。さらに、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点での市場シェア推計も提示され、市場全体像を把握しやすい構成となっています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
調査では、2020年から2031年までの期間を対象に、市場規模、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。これらの指標は世界全体だけでなく、地域別および主要国別にも整理されています。
また、タイプ別および用途別の詳細な予測も行われており、どの分野が今後の成長を牽引するかを把握できる内容です。中長期的な事業戦略や設備投資判断に有用な情報が提供されています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、計量技術や塗布技術に強みを持つ企業が多数参入しています。本レポートでは、Graco、Durr、Nordson、HILGER & KERN、KIRKCO、EnDiSys、NIMAK、ATN Hoelzel、Tartler GmbHといった主要企業が取り上げられています。
各社について、事業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理されており、競争優位性や市場内での位置付けが明確に示されています。
________________________________________
市場区分と用途別動向
市場は装置構成別と用途別に区分されています。構成別では、単一成分対応装置と複数成分対応装置に分類され、用途や材料特性に応じた需要動向が分析されています。
