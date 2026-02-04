プロサッカー 菅原 由勢選手が英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」のアンバサダーに2年連続就任！
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、1年で話せる英語を身につける英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」のアンバサダーとして、プロサッカー 菅原 由勢選手を2月1日より起用することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340841/images/bodyimage1】
■菅原 由勢選手のTORAIZアンバサダー就任について
菅原選手は、2020年にオランダのプロサッカーチームに在籍しながらトライズの1年間の英語コーチングプログラムを受講。1日3時間の学習を通じて英語力を大きく向上させ、ネイティブコーチとのレッスンを受講しコミュニケーション能力も高めました。1年間でVERSANTスコアが30から49へ。現在も世界の舞台で活躍している菅原選手の姿に強く共感し、昨年に引き続き、菅原選手にTORAIZアンバサダーへ就任いただくこととなりました。昨年は、小学生を対象とした「英語×サッカー」の交流イベントを開催し、サッカーの技術指導にとどまらず、英語でコミュニケーションを取ることの重要性や、英語が可能性を広げる力になることを伝える機会となりました。今後TORAIZはアンバサダーの菅原選手と共に、英語は特別な人のためのものではなく、「挑戦する人の選択肢を広げる力」であること、そして 英語学習は年齢や目的を問わず、いつからでも始められることを発信してまいります。英語学習に取り組む方はもちろん、これから英語学習を始めたいと考えている方にとって、一歩踏み出すきっかけとなり、挑戦を後押しできる存在でありたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340841/images/bodyimage2】
▲2025年6月 小学生との英語×サッカーイベント開催
■菅原 由勢選手からのコメント
今年もTORAIZアンバサダーとして、引き続き活動させていただけることをとても嬉しく思っています。海外でプレーする中で、英語は単なる「勉強」ではなく、自分の世界や選択肢、見える景色を大きく広げてくれる大切なツールだと実感するようになりました。英語でコミュニケーションが取れるようになることで、人との距離が縮まり、ピッチ上ではどのようにして欲しいかを伝えられたことで選手としての幅が大きく広がりました。また、異なる人種がいる中で新しい価値観や経験に触れられる機会も増えました。最初から完璧に話せなくても、一歩踏み出して挑戦し続けることが何より大事だと思います！僕自身もまだまだ学びの途中ですが、TORAIZとともに英語に挑戦する皆さんと一緒に成長し、新たなチャレンジを楽しんでいきたいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340841/images/bodyimage3】
■菅原 由勢選手プロフィール
愛知県豊川出身。中学生で名古屋グランパスジュニアユースに入団。その後、名古屋グランパスユースに昇格。2018年2月、高校生のときに開幕戦デビューをし、その年にプロ契約。2019年5月のU20ワールドカップでの活躍をきっかけに同年6月にオランダ・AZアルクマールに移籍。2024年7月、プレミアリーグ・サウサンプトンへ移籍、現在はドイツのヴェルダー・ブレーメンに所属。2020年10月に日本代表デビューをし、現在も日本代表としてプレー。
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）47 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。20 点～80 点で評価され、日本人の平均は 38 点（2018 ピアソン調べ）。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340841/images/bodyimage1】
■菅原 由勢選手のTORAIZアンバサダー就任について
菅原選手は、2020年にオランダのプロサッカーチームに在籍しながらトライズの1年間の英語コーチングプログラムを受講。1日3時間の学習を通じて英語力を大きく向上させ、ネイティブコーチとのレッスンを受講しコミュニケーション能力も高めました。1年間でVERSANTスコアが30から49へ。現在も世界の舞台で活躍している菅原選手の姿に強く共感し、昨年に引き続き、菅原選手にTORAIZアンバサダーへ就任いただくこととなりました。昨年は、小学生を対象とした「英語×サッカー」の交流イベントを開催し、サッカーの技術指導にとどまらず、英語でコミュニケーションを取ることの重要性や、英語が可能性を広げる力になることを伝える機会となりました。今後TORAIZはアンバサダーの菅原選手と共に、英語は特別な人のためのものではなく、「挑戦する人の選択肢を広げる力」であること、そして 英語学習は年齢や目的を問わず、いつからでも始められることを発信してまいります。英語学習に取り組む方はもちろん、これから英語学習を始めたいと考えている方にとって、一歩踏み出すきっかけとなり、挑戦を後押しできる存在でありたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340841/images/bodyimage2】
▲2025年6月 小学生との英語×サッカーイベント開催
■菅原 由勢選手からのコメント
今年もTORAIZアンバサダーとして、引き続き活動させていただけることをとても嬉しく思っています。海外でプレーする中で、英語は単なる「勉強」ではなく、自分の世界や選択肢、見える景色を大きく広げてくれる大切なツールだと実感するようになりました。英語でコミュニケーションが取れるようになることで、人との距離が縮まり、ピッチ上ではどのようにして欲しいかを伝えられたことで選手としての幅が大きく広がりました。また、異なる人種がいる中で新しい価値観や経験に触れられる機会も増えました。最初から完璧に話せなくても、一歩踏み出して挑戦し続けることが何より大事だと思います！僕自身もまだまだ学びの途中ですが、TORAIZとともに英語に挑戦する皆さんと一緒に成長し、新たなチャレンジを楽しんでいきたいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340841/images/bodyimage3】
■菅原 由勢選手プロフィール
愛知県豊川出身。中学生で名古屋グランパスジュニアユースに入団。その後、名古屋グランパスユースに昇格。2018年2月、高校生のときに開幕戦デビューをし、その年にプロ契約。2019年5月のU20ワールドカップでの活躍をきっかけに同年6月にオランダ・AZアルクマールに移籍。2024年7月、プレミアリーグ・サウサンプトンへ移籍、現在はドイツのヴェルダー・ブレーメンに所属。2020年10月に日本代表デビューをし、現在も日本代表としてプレー。
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）47 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。20 点～80 点で評価され、日本人の平均は 38 点（2018 ピアソン調べ）。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
プレスリリース詳細へ