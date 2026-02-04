「通う」から「整える」へ。セルフ型施設に“医療連携”と“オンライン”を組み込み、回復導線をアップデート
【2026年2月3日／東京都羽村市】
「通う」から「整える」へ。セルフ型施設に“医療連携”と“オンライン”を組み込み、回復導線をアップデート
― 相談できる健康ステーションが、オンライン診療・再生美容ショップを本格案内 ―
リカバリーステーション羽村店（運営：株式会社オフィス裕／所在地：東京都羽村市）は、慢性的な疲労感、眠りの浅さ、姿勢・骨盤の乱れ、スマホ・PC由来の眼精疲労など、複合的な不調に悩む方が増えている現状を受け、来店時のケアに加えて、医療機関との連携体制およびオンライン診療の案内、さらに再生美容オンラインショップの導線を整備し、“整える”ための選択肢を拡張いたしました。
当店は朝6時～23時まで利用可能なセルフ型施設として運営しつつ、12時～20時はスタッフが常駐し、初めての方でも安心して相談できる体制を維持しています。施設内のケアだけで終わらせず、生活や目的に合わせて「続けられる形」に落とし込むことで、“回復しやすい状態づくり”を支えます。
背景｜「不調の相談先が分からない」時代に必要なのは“選べる導線”
近年、セルフケアサービスは増えた一方で、
・何が原因か分からず、どこに相談すればいいか迷う
・病院・整体・美容など情報が多すぎて選べない
・忙しくて通院や通所の継続が難しい
といった声が増えています。
リカバリーステーション羽村店では現場の実感として、「不調が複数重なっていて、本人が整理できていない」ケースが多いことから、施設内での相談対応に加え、オンラインで完結できる選択肢や医療機関と連携した案内を整えました。
取り組み(1)｜医療機関との連携体制を整備（案内の安心感を強化）
施設内のコンディショニングは医療行為ではありませんが、不調の内容によっては医療的な相談が必要になる場面もあります。そこで当店では、必要に応じて適切な選択ができるよう、医療機関との連携体制を整備し、案内の安心感を高めました。
取り組み(2)｜オンライン診療の案内（保険診療・自由診療に対応、処方箋・お薬も）
「時間が取れない」「通院の負担が大きい」という方に向けて、LINEから進められるオンライン診療の案内を開始しました。
保険診療・自由診療の双方に対応し、処方箋・お薬に関する相談も可能な導線を用意しています。
取り組み(3)｜再生美容オンラインショップの案内（“自宅で続ける”選択肢）
施設でのケアに加え、日常でのコンディション維持を意識する方向けに、再生美容商材のオンラインショップの案内も本格化しました。
「まずは情報を見たい」「自宅で試したい」方が無理なく始められるよう、施設内外の導線を整理しています。
店長コメント（取材歓迎）
「不調は“気合い”では解決しないことが多く、むしろ“回復の仕組み”を整えることが大切です。当店では、セルフ利用の通いやすさを土台にしながら、必要な方には相談の時間を確保し、オンラインや医療連携といった選択肢も含めて“整える導線”を提案しています。無理な勧誘はありません。まずは今の状態を一緒に整理するところから始められます。」
取材のご案内（現地撮影・体験取材可）
本リリース内容に関して、以下の切り口での取材・撮影・現地説明が可能です。
・“無人化全盛”の中で、あえて相談時間を残す設計思想
・セルフ利用×有人サポート×オンライン診療導線の組み合わせ
・眼精疲労・睡眠・姿勢など「複合不調」の相談実態
・地方都市での健康ステーション運営モデル（羽村市）
※施設内撮影、体験シーン撮影、インタビュー対応可（要事前連絡）
店舗情報
店舗名：リカバリーステーション羽村店
所在地：東京都羽村市栄町3-3-3 サクラモール1階
営業時間：6:00～23:00
有人対応：12:00～20:00
公式サイト：https://sakurafield.jp/recovery/station/
オンライン診療（案内）：https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40170pwicl&lp=kqUGsu&liff_id=2008135509-5lZwrvP0&saiseisinryo=A002426
再生美容オンラインショップ：https://saiseibiyou.com/product/?id=A002426
運営：株式会社オフィス裕
注意事項
※当店で提供するサービスは医療行為ではなく、コンディショニングを目的としたものです。
※感じ方には個人差があります。
※オンライン診療は提携する医療機関の診療方針・診断に基づき提供されます。
配信元企業：株式会社 オフィス裕
