レポートオーシャン株式会社プレスリリース : シリアルバー市場は2035年までに338億3000万米ドルに達し急成長、機能性栄養と外出先でのスナック需要に牽引され、堅調な年平均成長率6.4％で拡大
シリアルバー市場は、2025年から2035年までに181億9000万米ドルから338億3000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が6.4％で成長する見込みです。シリアルバーは栄養価が高く、特に食物繊維やタンパク質が豊富なため、健康志向の消費者に広く支持されています。また、スポーツ選手を中心にその人気はますます高まっています。これらのバーは食欲を抑える作用があり、体重管理を助けるため、特にアスリートにとって重要な存在となっています。
市場の成長を促進する要因
健康志向の高まりとスナック需要の変化
消費者が健康的なライフスタイルを求める中で、利便性が高く栄養価に優れたスナックへの関心が高まっています。例えば、ヨーロッパ栄養学ジャーナルによると、スナックの頻度よりも栄養価の高さが健康改善において重要な役割を果たすとされています。これにより、多くのブランドがより健康的な配合に注力しています。特に、クリーンラベルや全粒オート麦を使用した製品へのニーズが高まっており、この健康志向のトレンドは市場に大きな影響を与えています。
市場の制約：高い競争と価格競争
シリアルバー市場の主要な制約の一つは、高い競争水準です。多くのブランドが類似の製品を提供しているため、市場で差別化を図ることは困難です。特に、大手企業に加え、新規参入企業も消費者の関心を引くために絶えずイノベーションを行い、マーケティングコストが増加しています。また、競争が価格競争を引き起こし、利益率を圧迫することも懸念材料です。このような市場環境は、ブランドの成長に影響を与える可能性があります。
市場機会：クリーンラベルと透明性
消費者は製品の原材料に対する透明性と信頼性をますます重視しています。そのため、人工添加物や保存料を排除し、認識しやすい自然な原材料を使用したクリーンラベル製品が注目を集めています。さらに、持続可能で倫理的に生産された原材料の使用が増加し、クリーンラベルのトレンドは市場成長に大きく貢献しています。この動向は、健康、持続可能性、そして倫理的消費を重視する消費者に支持され、ブランドにとって大きな市場機会を提供しています。
主要企業のリスト：
● General Mills, Inc.
● Naturell India Pvt. Ltd.
● Mars Incorporated
● BELLRING BRANDS, INC.
● Nestlé S.A.
● Think!
● WK Kellogg Co
● McKee Foods
● PepsiCo
市場セグメンテーション
製品別分析
2025年、スナックバーセグメントはシリアルバー市場の収益を支配しており、その成長は、スナックバーが外出先で簡単に摂取できる栄養価の高い選択肢を提供する点に起因しています。消費者が健康志向になり、全粒穀物やナッツ、果物を含む栄養価の高いスナックへの需要が増加しています。これにより、スナックバーの市場は急速に成長しています。
一方で、エネルギーおよび栄養バーセグメントは、フィットネス愛好者やアスリートに向けた栄養補助食品としての需要が高まる中で、今後さらに市場シェアを拡大する見込みです。特に、高タンパクやグルテンフリー、ヴィーガンなど、特定の食事ニーズに対応したバーが市場を牽引しています。
