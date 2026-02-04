アルガンオイル市場は、クリーンラベル化粧品と機能性食品の採用に牽引され、2035年までに15億7400万米ドルに達すると予測され、堅調な8.3％の年平均成長率（CAGR）で拡大している。
アルガンオイル市場は、2025年から2035年までに3億7030万米ドルから15億740万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間に年平均成長率（CAGR）が8.3%で成長すると見込まれています。アルガンオイルはモロッコのアルガンツリーの果実から得られる貴重な植物オイルで、化粧品や医薬品分野でその効能が注目されています。市場の成長は、天然および持続可能な原料を重視する消費者の動向に支えられ、アルガンオイルの需要は今後数年間にわたって急増すると予想されます。
市場ダイナミクス：成長を促進する要因
化粧品産業での利用拡大
アルガンオイルは、スキンケアやヘアケア製品においてその保湿効果やアンチエイジング効果から広く使用されています。特に「クリーンビューティー」のトレンドが進行中の現在、合成化学物質を避け、天然由来の成分を使用する製品への需要が高まっています。アルガンオイルはその高い抗酸化作用と必須脂肪酸を豊富に含むため、乾燥肌やくせ毛、シワ、老化の兆候に対処するための理想的な成分とされています。
また、環境に優しい製品への関心の高まりにより、倫理的に生産された天然由来の原料が求められ、アルガンオイルはその要求に応える選択肢として重宝されています。消費者は合成化学物質が少ない製品を選ぶ傾向にあり、アルガンオイルは「クリーンビューティー」を象徴する製品成分としての地位を築いています。
医薬品および栄養補助食品分野への進出
アルガンオイルの健康効果は、化粧品産業にとどまらず、医薬品や栄養補助食品市場でも注目されています。特に、アルガンオイルは抗酸化作用を持ち、心臓の健康や皮膚状態の改善に役立つとしてサプリメントに使用されています。また、アルガンオイルは、ニキビや湿疹、関節炎などの治療にも有望な成分とされています。消費者が健康維持を意識した選択をする中で、アルガンオイルの栄養補助食品分野での人気が急増しています。
市場の制約：供給制限と生産コスト
アルガンオイル市場の成長を妨げる主要な要因の一つは、アルガン樹の供給にあります。アルガン樹はモロッコの特定地域にのみ自生しており、その栽培に限界があるため、世界的な需要に応えるための生産量拡大が難しい状況です。また、アルガンオイルの生産には多くの手間がかかり、労働集約的なプロセスが必要であるため、生産コストも高くなります。さらに、過剰採取による生態系の悪化やアルガンの長期的な持続可能性の懸念も、生産の拡大に対する障壁となっています。
市場機会：新たな展開と多様な利用可能性
アルガンオイルの利用範囲は、化粧品分野にとどまらず、医薬品や栄養補助食品にも拡大しています。特に、抗酸化物質やオメガ3およびオメガ6脂肪酸が豊富に含まれているため、健康促進を目的としたサプリメントへの需要が増加しています。ホリスティックな健康意識の高まりにより、アルガンオイルは、オイルやカプセル、機能性食品として多様な形態で提供されています。
加えて、抗炎症性や抗菌性の特性を持つことから、ニキビ、湿疹、関節炎の治療にも使用されています。これらの特性を活かした医薬品やサプリメントの需要は、今後ますます高まると予想され、市場の成長を支える要因となるでしょう。
主要企業のリスト：
● Arganbulk
● Argane Aouzac
● Arganfarm sarl. au.
