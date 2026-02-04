経営者に伴走できる社内コンサル人材を育成！「マネジメントマーケティング・コーディネーター」資格
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：代表 小塩稲之）と連携するMMP総研では、マネジメントマーケティング・コーディネーター（MMCO）を養成するMMCO資格の認定を行っています。MMCOはMMP総研の経営マネジメント認定資格で、企業内コンサルタントとして必要なスキルを身に付けた人材です。
企業が経営マネジメントに求めるものは、企業の経営課題を抽出し、解決策を提示するプロフェッショナル意識です。経営者は企業が発展を持続するために、さまざまな変化により生じる課題を、スピードをもって解決しなければなりません。そのために企業や団体の幹部は経営者に寄り添う力を身につけることが重要です。
MMP総研では、20年以上にわたるマネジメント、マーケティング、経営管理等の指導経験を凝縮して開発されたカリキュラムを提供しています。「マネジメントマーケティング・コーディネーター」は自社の事業開発、事業計画に貢献したい方に向けての資格です。次回の資格認定試験は2026年6月7日（日）、どこからでも受験できるオンライン形式で実施します。
■マネジメントマーケティング・コーディネーター（MMCO）とは https://www.jtcc.jp/shikaku/mmco.html
マネジメントマーケティング・コーディネーター資格は、MMPグループが認定する経営マネジメントコンサルタント・専門家のライセンスです。「マネジメントを理解したうえでマーケティングが先行する」という理論に基づき、コンサルタントに必要なスキルを身に付けた人材の養成を目的としています。企業トップに伴走し、企業の総合評価（企業評価・製品評価）業務など既存、新規を問わず事業化計画化における事業化戦略の助言・指導の役割を担う、いわば“軍師”のような存在です。
■企業におけるMMCOの役割
企業を取り巻く環境変化に主体的･創造的に適応しながら、企業は自身の判断でリスクをとって、商品（財・サ－ビス）の生産･販売について自立的に意思決定しなければなりません。MMCOは経営者と並走し経営理念、目標をどう実現するか、どのように実現するかの基本方針､コンセプト戦略及び、事業計画作成の目的として１．将来性、２．収益性 ３．実行可能性についての戦略立案を担います。MMCOのカリキュラムである事業計画書の作成演習では、事業成長の視点を中心とした考え方を元にマネジメントマーケティングシートを活用し、事業戦略・戦術を構築するスキームを学びます。企業の人材開発部門が社内人材に資格取得を推奨することで、社外コンサルタントを利用することなく経営戦略立案できる幹部候補を自社で養成できます。
■取得のメリット
資格登録をするとMMPグループ各協会が主催するMMP研究会等の各種セミナーや、毎年一月に開催されるMMPグループ全国大会が、会員割引価格で参加申込できます。研究会ではＭＭＰグループ認定講師最新のマネジメント戦略についてフォローアップします。多くがオンラインで開催されるため、全国どこからでも視聴・参加できます。
MMP研究会等各種イベント情報：https://www.jtcc.jp/event/
【資格を得るには】 https://www.jtcc.jp/shikaku/mmco.html
マネジメントマーケティング・コーディネーター資格を取得するには、一斉試験（毎年6月、11月実施）を受験し、合格することが必要です。受験資格はなく、試験はオンラインで行われるため、デバイス・インターネット環境を用意すればどこからでも受験できます。次回の資格認定試験は2026年6月7日（日）、受験受付締切日は2026年5月28日（木）です。MMCO資格の取得は、日本観光文化協会が認定する認定講師資格取得に必要な要件となります。
