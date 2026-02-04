第6回「アトツギ甲子園」の決勝大会出場者18名が決定。 決勝大会は2月27日に大手町三井ホールにて実施！
中小企業・小規模事業者の後継者が、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うピッチイベント「アトツギ甲子園」の第6回大会において、全ての地方大会が終了し、18名の決勝大会出場者を決定しました。決勝大会は2月27日に大手町三井ホールで開催します。
決勝大会では、コクヨ株式会社代表執行役社長の黒田英邦氏や株式会社ジャパンタイムズ代表取締役会長兼社長の末松弥奈子氏らが審査員を務め、経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞、イノベーション・環境局長賞、優秀賞等を決定します。
第6回「アトツギ甲子園」決勝大会について
アトツギ甲子園とは
早期の事業承継を促進するとともに、後継者のチャレンジを後押しするため、39歳以下の後継者が既存の経営資源を活かした新規事業のアイデアを競い合うピッチイベント
・ピッチは4分間のプレゼンテーション(+審査委員からの6分間の質疑応答)
・地方大会、決勝大会は各界の有識者にて審査
・地方大会では各ブロックから決勝大会に進む3名を選出(計18名が決勝大会への出場切符を獲得)
決勝大会概要
・日時：2026年2月27日（金）13時00分~18時30分(予定)
・会場：大手町三井ホール（〒100-0004東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3F）
・タイムスケジュール(予定)
12時30分 開場
13時00分 開会・審査委員紹介
13時15分 ピッチ（1）～（18）（休憩あり）
16時55分 トークセッション
17時45分 審査発表・総評
18時30分 写真撮影等
・出場者など決勝大会に関する詳細はこちら
決勝大会各賞(一部)
・経済産業大臣賞1名
・中小企業庁長官賞1名
・イノベーション・環境局長賞1名※
・優秀賞２名 等
※本年度より新設
決勝大会審査委員
・コクヨ株式会社代表執行役社長 黒田英邦氏
・株式会社ジャパンタイムズ代表取締役会長兼社長 末松弥奈子氏
・早稲田大学大学院経営管理研究科教授 杉田浩章氏
・グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社代表パートナー 今野穰氏
・UntroD Capital Japan株式会社代表取締役社長 永田暁彦氏
第5回決勝大会でのピッチの様子
第5回大会にて
経済産業大臣賞受賞の
芦田拓弘氏
(株式会社あしだ、本社：京都府)
第5回大会にて
中小企業庁長官賞受賞の
今泉亮太郎氏
(豊実精工株式会社、本社：岐阜県)
第6回「アトツギ甲子園」地方大会について
地方大会は、全国からエントリーがあった225名のうち書類審査により選ばれた90名の出場者により実施されました。北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の6ブロックで実施され、各地方大会を通過した上位3名が決勝大会に出場します。
エントリー者情報
地方大会結果
観覧申込について
決勝大会は現地観覧とオンライン観覧を受け付けます。下記リンクより事前に申し込みください。
申込締切は大会開催当日10:00までとなります。現地参加は先着順です。
■第6回「アトツギ甲子園」地方大会・決勝大会 観覧申し込み
運営事務局について
「第6回アトツギ甲子園」は中小企業庁「令和7年度後継者支援ネットワーク事業」の受託者として、有限責任監査法人トーマツ（東京都千代田区：代表執行役 大久保 孝一）と一般社団法人ベンチャー型事業承継（大阪市中央区：代表理事 山野 千枝）が、運営事務局を務めています。