SSDへOSをインストールする手順【Windows11/10】
パソコンの起動速度や全体的な操作性を改善するため、SSDへのOSインストールを検討するユーザーが増えています。「HDDに入っているOSをSSDに移して快適に使いたい」「クリーンインストールや複雑な設定はできるだけ避けたい」といったニーズがある一方で、手順の分かりにくさや、インストール中のトラブル、作業にかかる時間を不安に感じるケースも少なくありません。
こうしたニーズに応える形で、2026年2月4日（水）に 4DDiG Partition Manager の最新バージョンがリリースされました。今回のアップデートでは、新たにUSB起動メディアを使用せず、SSD上へ直接Windowsをインストールできる機能が追加されています。これにより、準備工程を大幅に簡略化し、より手軽かつ安定したOSインストールが可能となりました。初心者でも迷いにくい操作設計で、SSD環境への移行をスムーズにサポートします。
4DDiG Partition Manager を無料ダウンロード：https://x.gd/H5Jj0
SSDにOSをインストールする前に確認すべきポイント
SSDへWindowsをインストールする前に、いくつかの基本事項を確認しておくことで、作業中のトラブルを未然に防ぐことができます。
ハードウェア環境の確認
使用するSSDの接続方式が、SATAやM.2 NVMeなどパソコンの仕様に対応しているかを確認します。また、マザーボードの空きスロット状況や、接続に必要なケーブル・マウンタが揃っているかも事前にチェックしておくと安心です。
ソフトウェアとライセンスの準備
Windowsのプロダクトキーまたはデジタルライセンスを確認し、重要なデータは必ずバックアップを取得しておきましょう。Windows 11の場合は初期セットアップ時にインターネット接続が必要となるため、ネットワーク環境の準備も重要です。
BIOS／UEFI設定の確認
起動モードがレガシーBIOSかUEFIかを把握し、セキュアブートやCSMの設定状態を確認しておくことで、SSDから正常に起動できないといったトラブルを回避できます。
SSDへOSをインストールする主な方法
4DDiG Partition Managerに搭載された「Windows クイックインストール」機能を利用すれば、従来のOSインストール作業を大幅に簡素化できます。Windows ISOのダウンロードからSSDへのインストールまでをソフト上で一括処理できるため、USB起動メディアの作成や複雑なBIOS操作を行う必要がありません。
さらに、Windows 11で求められるTPM 2.0やセキュアブートなどの要件を自動的に回避できる点も大きな特長です。これにより、対応条件を満たしていない古いパソコンでも、SSDへWindowsをインストールできる可能性が広がります。
操作は画面の案内に従って進めるだけで完了するため、専門知識がなくても安心して利用でき、時間や手間をかけずにSSD環境を構築したい方に適した方法と言えるでしょう。
・USB起動メディアを作成する必要がなく、面倒な事前準備を省略可能
・SSDへ直接Windowsをインストールでき、作業工程を大幅に簡略化
・Windows 11／Windows 10のいずれかを選択してインストールでき、用途や環境に柔軟に対応
手順は以下の通りです。
4DDiG Partition Manager を無料ダウンロード：https://x.gd/H5Jj0
1.4DDiG Partition Manager を起動し、まず「Windowsダウンロードとアップグレード」をクリックし、次に「Windowsインストール」を選択します。
