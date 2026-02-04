iOS/macOSの両方で″知りたい″ をまとめて検索。ロゴヴィスタ辞典アプリ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340833/images/bodyimage1】
iOS/macOS版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。
国語・日本語
広辞苑 第七版（新村 出編 岩波書店）/日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版/新漢語林 第二版/精選版 日本国語大辞典/字通/大辞林 第四版/三省堂国語辞典 第八版...
英語・外国語
ジーニアス英和(第6版)・和英(第3版)辞典/オーレックス 英和辞典 第３版・和英辞典 第２版/研究社新英和（第７版）・和英（第５版）中辞典-音声付き/ロイヤル英文法改訂新版/新和英大辞典第5版/新英和大辞典第6版/研究社露和・和露辞典/スペイン語大辞典/超級クラウン中日・クラウン日中辞典...
百科・実用・趣味
改訂新版 世界大百科事典/岩波 世界人名大辞典/角川 合本俳句歳時記 第五版/法研 六訂版 家庭医学大全科
医学・医療
南山堂医学大辞典 第20版/南山堂 医学英和大辞典第12版
その他専門
最新 地学事典/岩波 仏教辞典 第三版/有斐閣 法律学小辞典 第6版/研究社 英米法律語辞典/岩波 生物学辞典 第5版/岩波理化学辞典第５版/岩波日本史辞典
辞典セット
日本語表現辞典セット/医学プレミアム辞典セット2/南山堂医学辞典セット/研究社 英語大辞典セット
※詳細は下記をご確認ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/index.html
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
iOS/macOS版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。
国語・日本語
広辞苑 第七版（新村 出編 岩波書店）/日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版/新漢語林 第二版/精選版 日本国語大辞典/字通/大辞林 第四版/三省堂国語辞典 第八版...
英語・外国語
ジーニアス英和(第6版)・和英(第3版)辞典/オーレックス 英和辞典 第３版・和英辞典 第２版/研究社新英和（第７版）・和英（第５版）中辞典-音声付き/ロイヤル英文法改訂新版/新和英大辞典第5版/新英和大辞典第6版/研究社露和・和露辞典/スペイン語大辞典/超級クラウン中日・クラウン日中辞典...
百科・実用・趣味
改訂新版 世界大百科事典/岩波 世界人名大辞典/角川 合本俳句歳時記 第五版/法研 六訂版 家庭医学大全科
医学・医療
南山堂医学大辞典 第20版/南山堂 医学英和大辞典第12版
その他専門
最新 地学事典/岩波 仏教辞典 第三版/有斐閣 法律学小辞典 第6版/研究社 英米法律語辞典/岩波 生物学辞典 第5版/岩波理化学辞典第５版/岩波日本史辞典
辞典セット
日本語表現辞典セット/医学プレミアム辞典セット2/南山堂医学辞典セット/研究社 英語大辞典セット
※詳細は下記をご確認ください
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/index.html
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
プレスリリース詳細へ