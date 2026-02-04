濃度も、純度も、妥協しない。31%ピュアビタミンC*¹ 浸透型*¹ 美容液が新登場

株式会社リツビ

化粧品・美容機器などの卸業・企画・開発・輸入を行う株式会社リツビ（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長：西山 和良）は、美容医療・エステ発想トータルケアブランド『メソシューティカル(R)』のセラムラインより、高濃度ピュアビタミンC美容液「VCセラム31」を、2026年2月24日（火）より新発売いたします。

メソシューティカル(R)は、美容医療・エステの現場発想をベースに、“結果を重視したスキンケア”を追求するブランドです。VCセラム31は、これまで培ってきた処方技術を活かし、より高い実感を目指したセラムとして誕生しました。

*¹製品の安定化剤

*²角質層まで

*³当社比

メソシューティカル公式サイト：https://www.ritsubi.co.jp/mesoceutical/

メソシューティカル公式Instagram：https://www.instagram.com/mesoceutical/

【開発背景】

近年、ビタミンC美容液は、トーンアップや毛穴の引き締め、ハリ感アップなど、幅広い肌悩みにアプローチできる成分として定番化する一方で、「もっと早く結果を感じたい」「今のケアに物足りなさを感じる」といった声も増えています。

メソシューティカル(R)は、美容医療・エステの現場で求められる“結果実感”に着目し、日々のスキンケアの中でも、その手応えを実感できるセラムの開発を進めてきました。

ピュアビタミンC美容液の開発において15年以上にわたり研究を重ねてきたリツビの知見をもとに、濃度・処方・使い心地のバランスを追求しました。

刺激を感じやすいピュアビタミンCの特性にも配慮し、VCセラム31では肌への負担を考慮した*⁴処方設計により、エステ市場でも最高クラス*⁵の濃度を実現しています。

*⁴使用感や刺激の感じ方には個人差があります

*⁵エステ市場におけるピュアビタミンC配合美容液として。当社調べ（2026年1月時点）

【商品概要】

商品名：VCセラム31

内容量：15mL

価格：17,600円（税込）

発売日：2026年2月24日（火）

【VCセラム31の特徴】

◆ ピュアビタミンC31％配合。エステ市場最高クラスの高濃度設計

VCセラム31は、ピュアビタミンCを31％配合した高濃度美容液です。

結果が出やすい反面、扱いが難しいとされるピュアビタミンCは一般的にはかなり刺激を感じやすいと言われています。VCセラム31は肌への負担を可能な限り抑え、エステ市場でも最高クラスの濃度が実現しました。

◆ 独自テクノロジー「VCore-X(TM)」による処方設計

水を一滴も使わない無水処方*⁶と、成分の親水性・親油性の両立を可能にする独自の両親媒性テクノロジー「VCore-X(TM)」を採用。

水にも油にもなじむ特性を持たせることで、肌のラメラ構造を越えて、成分をしっかりと浸透させる設計にこだわりました。

ピュアビタミンC本来の力を引き出し、肌になじむ過程までを考慮した処方設計により、日々のスキンケアの中で手応えを感じられる使用感を追求しています。

さらには無水処方により成分の活性維持*⁷が実現しました。

製品化に最低限必要な成分のみを厳選したシンプルな処方設計とすることで、本来安定しにくいピュアビタミンCにおいても、成分本来の力を保ちやすい状態を目指しました。

*⁶水無配合処方のこと

*⁷ 製品の安定性が持続する

【期待される効果・肌印象】

朝晩VCセラム31を使用し１か月経過したモニター結果

モニター後の体感・感想

・毛穴*⁸が目立ちにくくなった

・くすみ*⁸の改善、透明感の向上

・ハリ・なめらかさの向上

*⁸自社モニター調査による結果。個人差があり、同様の効果・結果を保証するものではありません。

【メソシューティカル(R)とは】

メソシューティカル(R)は、美容医療・エステ発想をもとに、外側と内側の両面から美しさを支えることを目指したトータルビューティーブランドです。

DNAに着目した高機能スキンケア『R.CODE(R)』、水にも油にも浸透する特殊な溶媒を使用した美容液『セラムライン』、一般的な不織布の約20倍の水分保持力を持つバイオマスクに有効成分を豊富に含浸させた『バイオマスクライン』、そしてこだわりの成分を豊富に含有したサプリメント『インサイドライン』の4つのラインを展開しています。

これら4つのラインにより、スキンケアからインナーケアまで、身体の外面・内面の両方にアプローチし、日々の積み重ねによる健康的な美しさをサポートします。

【会社概要】

商号 ： 株式会社リツビ

所在地 ： ＜福岡本社＞

〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固1-15-6 KH22ビル

＜東京本社＞

〒135-0063 東京都江東区有明3-6-11

東京ファッションタウンビル東館8F

代表者 ： 代表取締役社長 西山 和良

設立 ： 1993(平成5)年4月

事業概要： 化粧品／美容機器の輸入・卸業／商品企画・開発／

健康食品／通販業

URL ： https://www.ritsubi.co.jp/