【柔道】男女計665選手がエントリー！「2025年度全日本シニア柔道体重別選手権大会」を大浜だいしんアリーナで開催

公益財団法人全日本柔道連盟は、2026年2月21日(土)・22日(日)に大浜だいしんアリーナにて「2025年度全日本シニア柔道体重別選手権大会」を開催いたします。本大会は、2022年度より試合機会の少ない社会人選手を対象として開催しており、今年度で4回目の開催となります。社会人選手の競技力向上を図るとともに、社会人柔道のさらなる振興を目的としています。事前申し込みは不要で、どなたでも無料でご観戦いただけます。ぜひ会場でお楽しみください。

■2月21日(土) 開始10:00 終了18:00（予定）

「女子」48kg級 52kg級 57kg級 63kg級 70kg級 78kg級 78kg超級

「男子」81kg級 90kg級 100kg級

■2月22日(日) 開始10:00 終了17:00（予定）

「男子」60kg級 66kg級 73kg級 100kg超級

会場

大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館）大阪府堺市堺区大浜北町5-7-1

公式ライブ配信

Youtube「全柔連TV(https://www.youtube.com/@JAPAN-JUDO/streams)」にて配信

結果速報

準備が整い次第、本連盟ホームページに掲載いたします。

選手エントリー数 ※2/4現在

男子は22歳から51歳、女子は20歳から47歳といった幅広年代の選手がエントリーしています。

男女共20代が最も多いですが、柔道に取り組み続ける選手たちが集結します。

実業団所属選手のほか、警察官、刑務官、自衛官、教員、会社員など、社会人柔道の広がりを感じられる本大会にご注目ください。

【女子階級別エントリー数】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/66_1_287e5da992511d6fe35e00967febf495.jpg?v=202602040151 ]

※20代128名、30代4名、40代1名

【男子階級別エントリー数】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/66_2_d77f4e2b1a87bdcbe8d5bcebe71894bc.jpg?v=202602040151 ]

※20代444名、30代81名、40代6名、50代1名

2025年度全日本シニア柔道体重別選手権大会(https://www.judo.or.jp/tournament/18551/)