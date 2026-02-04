【柔道】男女計665選手がエントリー！「2025年度全日本シニア柔道体重別選手権大会」を大浜だいしんアリーナで開催
公益財団法人全日本柔道連盟は、2026年2月21日(土)・22日(日)に大浜だいしんアリーナにて「2025年度全日本シニア柔道体重別選手権大会」を開催いたします。本大会は、2022年度より試合機会の少ない社会人選手を対象として開催しており、今年度で4回目の開催となります。社会人選手の競技力向上を図るとともに、社会人柔道のさらなる振興を目的としています。事前申し込みは不要で、どなたでも無料でご観戦いただけます。ぜひ会場でお楽しみください。
組合せ ※2/4現在https://prtimes.jp/a/?f=d166018-66-ddf1f4ec8b3e96e818959da300c0acab.pdf
進行表https://prtimes.jp/a/?f=d166018-66-3923f98a1ab2b69e0a2ee88b30de7738.pdf
日程
■2月21日(土) 開始10:00 終了18:00（予定）
「女子」48kg級 52kg級 57kg級 63kg級 70kg級 78kg級 78kg超級
「男子」81kg級 90kg級 100kg級
■2月22日(日) 開始10:00 終了17:00（予定）
「男子」60kg級 66kg級 73kg級 100kg超級
会場
大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館）大阪府堺市堺区大浜北町5-7-1
公式ライブ配信
Youtube「全柔連TV(https://www.youtube.com/@JAPAN-JUDO/streams)」にて配信
結果速報
準備が整い次第、本連盟ホームページに掲載いたします。
選手エントリー数 ※2/4現在
男子は22歳から51歳、女子は20歳から47歳といった幅広年代の選手がエントリーしています。
男女共20代が最も多いですが、柔道に取り組み続ける選手たちが集結します。
実業団所属選手のほか、警察官、刑務官、自衛官、教員、会社員など、社会人柔道の広がりを感じられる本大会にご注目ください。
【女子階級別エントリー数】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/66_1_287e5da992511d6fe35e00967febf495.jpg?v=202602040151 ]
※20代128名、30代4名、40代1名
【男子階級別エントリー数】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/66_2_d77f4e2b1a87bdcbe8d5bcebe71894bc.jpg?v=202602040151 ]
※20代444名、30代81名、40代6名、50代1名
全日本柔道連盟ホームページ
2025年度全日本シニア柔道体重別選手権大会(https://www.judo.or.jp/tournament/18551/)