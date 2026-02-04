【柔道】男女計665選手がエントリー！「2025年度全日本シニア柔道体重別選手権大会」を大浜だいしんアリーナで開催

公益財団法人全日本柔道連盟は、2026年2月21日(土)・22日(日)に大浜だいしんアリーナにて「2025年度全日本シニア柔道体重別選手権大会」を開催いたします。本大会は、2022年度より試合機会の少ない社会人選手を対象として開催しており、今年度で4回目の開催となります。社会人選手の競技力向上を図るとともに、社会人柔道のさらなる振興を目的としています。事前申し込みは不要で、どなたでも無料でご観戦いただけます。ぜひ会場でお楽しみください。




組合せ　※2/4現在

https://prtimes.jp/a/?f=d166018-66-ddf1f4ec8b3e96e818959da300c0acab.pdf

進行表

https://prtimes.jp/a/?f=d166018-66-3923f98a1ab2b69e0a2ee88b30de7738.pdf

日程

■2月21日(土)　開始10:00　終了18:00（予定）


「女子」48kg級　52kg級　57kg級　63kg級　70kg級　78kg級　78kg超級


「男子」81kg級　90kg級　100kg級


■2月22日(日)　開始10:00　終了17:00（予定）


「男子」60kg級　66kg級　73kg級　100kg超級


会場

大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館）大阪府堺市堺区大浜北町5-7-1


公式ライブ配信

Youtube「全柔連TV(https://www.youtube.com/@JAPAN-JUDO/streams)」にて配信


結果速報

準備が整い次第、本連盟ホームページに掲載いたします。


選手エントリー数　※2/4現在

男子は22歳から51歳、女子は20歳から47歳といった幅広年代の選手がエントリーしています。


男女共20代が最も多いですが、柔道に取り組み続ける選手たちが集結します。


実業団所属選手のほか、警察官、刑務官、自衛官、教員、会社員など、社会人柔道の広がりを感じられる本大会にご注目ください。



【女子階級別エントリー数】


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/66_1_287e5da992511d6fe35e00967febf495.jpg?v=202602040151 ]

※20代128名、30代4名、40代1名



【男子階級別エントリー数】


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/66_2_d77f4e2b1a87bdcbe8d5bcebe71894bc.jpg?v=202602040151 ]

※20代444名、30代81名、40代6名、50代1名


全日本柔道連盟ホームページ

2025年度全日本シニア柔道体重別選手権大会(https://www.judo.or.jp/tournament/18551/)