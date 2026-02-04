【埼玉県飯能市】介護の不安を安心へ―飯能市で初開催「介護に関する入門的研修」参加者を募集

飯能市

飯能市では、令和8年2月18日・19日・25日・26日の4日間「介護に関する入門的研修」を開催し、参加者を募集します。本研修は、介護に関する基本的な知識や技術を4日間を通じて学ぶ研修で、飯能市では初めての開催です。

介護に関する入門的研修(飯能市ホームページ)(https://www.city.hanno.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/kaigohoken_koreishafukushi/oshirase/12618.html)

背景

日本は、「超高齢社会」の真只中にあります。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によると、日本の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合（高齢化率）は、2025年に国民の約3人に1人が高齢者となる見込みであり、2040年には約35.3%に達すると予測されています。飯能市でも高齢化率は30％を超え、この「超高齢社会」を支えるために、介護分野での人材確保は喫緊の課題といえます。より多くの方に介護に興味を持っていただき、介護未経験の方が、介護について知識を深める機会を創出し、介護業界で就労希望がある方は、少しでも就労の際の不安を払拭できるよう、介護に関する入門的研修を開催し、参加者を募集します。また、希望する方には相談のうえ、就労支援も実施します。

概要

対象

- 介護に興味関心のある飯能市民の方- 飯能市内の介護事業所での就労を検討している方

（1または2のいずれかに当てはまる方）

日時

令和8年2月18日（水）、19日（木）、25日（水）、26日（木）の4日間

9時30分～16時30分（初日のみ10時～）

会場

飯能市市民会館（埼玉県飯能市大字飯能226-2）

申込締切

令和8年2月13日（金）

※申込締切を2月11日(水)から延長しました。

詳細は飯能市ホームページをご覧ください。

ちらし表面ちらし裏面