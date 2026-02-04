『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ミニアルバムCD本日発売！
株式会社セガは、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の新規歌唱楽曲6曲を収録したミニアルバムCD『生き様 - 龍が如く 極３＆３外伝 SONG COLLECTION -』を2026年2月4日（水）に発売したことをお知らせいたします。（発売元：株式会社ウェーブマスター）
歌手・和田アキ子さんが演じるキャラクター・アッコさんが歌唱する「ばかみたい【AKKO Special Edition】」、中村獅童さん演じる峯義孝が歌唱の「ばかみたい【MINE Spec Edition】」、『龍が如く 極３』のテーマ曲「生き様 feat.N∀OKI(ROTTENGRAFFTY)」、『龍が如く３外伝 Dark Ties』のテーマ曲「Sand Castle」、そしてカラオケの新曲「神室町ラプソディ【Full Spec Edition】」「パラリライ -しあわせが咲くように-【Full Spec Edition】」の全6曲の新曲をゲームの発売前にお楽しみいただけます。
CDには各曲のインスト音源も収録。また購入特典として、オリジナルステッカーを封入しています。ぜひお買い求めください。
▲ジャケット画像
▲オリジナルステッカー
【商品名】生き様 - 龍が如く 極３＆３外伝 SONG COLLECTION -
【販売価格】1,980円（税込）
【発売日】2026年2月4日（水）
【発売元】株式会社ウェーブマスター
※封入特典：オリジナルステッカー
また本件CD収録曲の配信も本日より開始いたしました。
各種音楽配信サービスにてお聞きいただけます。
※試聴および主な配信サービス： https://segajp.lnk.to/ikizama
■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。
『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。
そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。
■「龍が如く」シリーズとは
「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。
◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/
◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku
◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official
【製品概要】
商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties
対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）
発売日：2026年2月12日（木）発売予定
価格：
パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）
デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）
※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売
ジャンル：アクションアドベンチャー
プレイ人数：1人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：D区分（17歳以上対象）
著作権表記：(C)SEGA
出演：
『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之
『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡
公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。