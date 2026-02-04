子どもの睡眠課題を親と解決するためのサービス、β版の提供を開始

株式会社ネミエル

スリープテック事業を展開する株式会社ネミエル（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：松本光浩、以下「当社」）は、子どもの睡眠習慣づくりを手軽にサポートするアプリ「NemieluStudent」のベータ版を無料で提供開始いたします。スクールエイジ世代（6～13歳）のお子さまとその保護者を対象に、お子さまにはわかりやすい言葉で、保護者には家庭で実践できる具体的なアドバイスをそれぞれお届けします。親子で一緒に睡眠と向き合える、新しいかたちのサポートツールです。

※ベータ版期間中はすべての機能を無料でご利用いただけます。

■ 開発背景：深刻化する子どもの睡眠不足

日本の子どもの睡眠時間は世界的に見ても短く、子どもの睡眠不足は将来的な人的資本の毀損にも影響すると言われています。睡眠不足は学力低下・体調不良・メンタルヘルスの悪化など、子どもの発達に深刻な影響を及ぼすことが明らかになっており、「朝起きるのが辛い」など顕在化した悩みも多く見られます。

一方で、保護者からは「子どもが夜なかなか寝てくれない」「朝起こすのが大変」といった悩みが多く聞かれるものの、具体的な解決策や相談先が限られているのが現状です。こうした課題を解決するため、当社は子どもと保護者の双方を包括的にサポートする睡眠改善サービス「NemieluStudent」を開発いたしました。

■ サービスの特徴

1. 子どもにわかりやすい睡眠アドバイス

お子さまの年齢・生活リズムに合わせて、子ども自身が理解しやすい言葉で睡眠改善のアドバイスを生成します。「なぜ早く寝たほうがいいの？」「どうすればぐっすり眠れるの？」といった疑問に、科学的根拠に基づきながらもわかりやすく答えます。

2. 保護者向けの具体的なサポートガイド

子どもへのアドバイスだけでなく、保護者が家庭でできる具体的な工夫や声かけの方法もご提案します。「寝る前のスマホをどう制限するか」「朝スムーズに起きられる環境づくり」など、親子で実践できるアクションを提供し、家族全体で睡眠改善に取り組める仕組みを実現しました。

3. LINEから手軽に利用可能

新たなアプリのインストールは不要です。普段お使いのLINEから友だち追加していただくとアカウント登録画面が案内され、すぐにサービスをご利用いただけます。忙しい保護者の方でも、お子さまが10分程度のチェックを実施すれば、わかりやすく子どもの睡眠習慣が簡単に把握できる設計です。

4. β版につき全機能無料

現在β版として提供中のため、すべての機能を無料でご利用いただけます。ユーザーの皆さまからのフィードバックをもとに、正式版に向けてサービスの改善・機能拡充を進めてまいります。

■ ご利用方法

STEP 1：LINE公式アカウント「【公式】NemieluStudent」を友だち追加

STEP 2：無料でユーザーアカウント登録（保護者・お子さまのプロフィールを作成）

STEP 3：お子さま向け覚醒度チェックを実施

STEP 4：お子さま向け・保護者向けの睡眠アドバイスを受け取り

LINE友だち追加URL：https://lin.ee/0uOJMua

対象年齢：6歳～13歳（対象年齢外でもご利用は可能です。）

■ 今後の展開

ベータ版で得られるユーザーフィードバックをもとに、2026年内の正式版リリースを目指します。当社は「よく眠り、よく笑う社会へ」というビジョンの実現に向けて、子どもの健やかな成長と家族の笑顔を支えるサービスづくりに取り組んでまいります。

会社概要

企業名：株式会社ネミエル

代表者：代表取締役 松本光浩

所在地： 東京都新宿区若宮町15番地 神楽坂先端情報科学イノベーションセンター

設立月：2022年12月

U R L ：https://corp.nemielu.com