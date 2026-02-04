【ILMIIO ROASTERY Lab.】好みのコーヒーを自由に組み合わせる「選べるドリップバッグ5個セット」の販売を開始！スペシャルティコーヒー中心のラインナップから5種類をセレクト

コマースメディア株式会社

スペシャルティコーヒーを中心に焙煎・販売を行うILMIIO ROASTERY Lab.（運営：コマースメディア株式会社、東京都豊島区、代表取締役：井澤 孝宏）はこの度、「選べるドリップバッグ5個セット」の販売を開始しましたのでお知らせいたします。

▼詳細はサービス概要ページをご覧ください

https://ilmiioroastery.com/pages/original-drip-bag-set

サービス開始の背景

ILMIIO ROASTERY Lab.（イルミオロースタリーラボ.）は、お客様一人ひとりが「自分だけの特別なコーヒーを見つけられる場所」を創ることをミッションとしています。

この度、豊富なラインナップの中から、お客様自身が気になった銘柄や、好みの味わいを自由に5つ選んでパッケージングできる新サービスを開始いたしました。

ご自宅での飲み比べや、少しずつ多様な味を楽しみたいというニーズにお応えするとともに、季節のイベントや贈る相手に合わせたプチギフトとしてもご利用いただきやすい柔軟なオプションをご用意いたしました。

選べるドリップバッグ5個セット

ILMIIO ROASTERY Lab.が取り扱うドリップバッグ商品の中から、お好きな5種類を自由に組み合わせて購入いただけます。 希少な「モカゲイシャ」や「ブルーマウンテン」、日常に寄り添うブレンドなど、その時の気分や用途に合わせてカスタマイズが可能です。

■ おすすめの組み合わせの例

1. オリジナルブレンドセット

親しい人や気心の知れた友人、会社の同僚へのプレゼントに最適なオリジナルブレンドの5個セットバレンタインギフトに最適

蜂蜜やブラウンシュガーを思わせる、とろりとした甘みが特徴の「LOVEブレンド」と仕事の合間や仕事のスイッチを入れたい時に最適な「おつかれさまブレンド」の組み合わせです。

2. 至高の三銘柄セット

「ブルーマウンテンブレンド」、「ハワイコナブレンド」「モカゲイシャブレンド」 を含む5個セット希少品種を贅沢に味わう

世界的に名高い「ブルーマウンテン」や希少品種「ゲイシャ」、「ハワイコナ」など、評価の高いプレミアムな銘柄だけを集めた贅沢なセットです。大切な方への贈り物や、特別な日のコーヒータイムに適しています。

3. 五国探訪セット

「タイ チェンライ」、「ルワンダ AA」「ニカラグア バニラレモネード」「ブラジル ブルボン アマレロ」「インドネシア マンデリン」 の5個セット世界の産地を巡る飲み比べ

アジア、アフリカ、中南米など、世界5カ国の異なる産地のコーヒーを1つずつセレクトしました。産地ごとの個性やフレーバーの違いを一度に楽しめる、コーヒー好きのためのセットです。

用途に合わせて選べるパッケージオプション

ご自宅用からフォーマルな贈り物まで対応できるよう、3種類のパッケージをご用意いたしました。

簡易包装（標準）

ご自宅用や、カジュアルな手渡しギフトに最適なシンプルな包装です。

クリアケース

中身のドリップバッグのデザインが見える透明なケースです。

専用BOX

ドルリップバッグ専用ギフトボックスです。改まった贈り物に適しています。

ギフトシールオプション

贈り物のシーンに合わせて、以下のシールオプションを選択可能です。

リボンシール

誕生日や季節のイベント、お礼などに

熨斗（のし）シール

お祝い事やご挨拶など、フォーマルな場面に

ILMIIO ROASTERY Lab.（イルミオロースタリーラボ.）について

ILMIIOという言葉は、イタリア語で「私の」を意味する「IL MIO」と、スペシャルティコーヒー協会（SCA）が定義する110種類のコーヒーフレーバーを象徴する「110」をかけあわせて生まれました。この名前にはお客様一人ひとりが「自分だけの特別なコーヒーを見つけられる場所」を創るという私たちの想いが込められています。

お客様が自分自身に合った一杯を見つけることができるよう、豊富な選択肢を提供することをミッションとしています。

ILMIIO ROASTERY Lab.公式オンラインストア

https://ilmiioroastery.com

業務用コーヒー豆の販売はこちら

https://ilmiioroastery.com/pages/b2b-info

【会社概要】

代表者 ：代表取締役 井澤 孝宏

設立 ：2016年5月

本社所在地：東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 ：福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP ：https://commerce-media.info

【本件に関するお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：牧野、松田

メールアドレス：support@ilmiioroastery.com