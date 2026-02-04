進路に「正解」がない時代を、AI・シリコンバレー起業家と一緒に考える。

板橋区立企業活性化センター

板橋区立企業活性化センターは、AI時代の起業、進路・キャリア選択をテーマに、学生向けの無料イベント（全2回）を開催します。

生成AIの普及で「学び方・働き方の前提」が変わる中、正解やノウハウを教えない設計で、AIと世界基準の視点から“自分で考え、選ぶ力”を育む内容です。

会場・オンラインのハイブリッド／オンライン開催で実施します。

開催背景｜AI時代に「進路を考える力」が問われている

2/15(日）15時 「2035年からの挑戦状ー仕事の半分が消えるAI時代をどう生き抜くか？」3/5(木）10時（日本時間）「世界は偏愛を求めている。ーシリコンバレーでの起業のはじめ方」

AIの進化により、これまで「安定」とされてきた進路や職業の前提が揺らぎ始めています。

一方で、学生が将来について考えようとしたとき、「AI時代の正解」や「こうすれば安心」といった明確な指針を得ることは容易ではありません。

板橋区立企業活性化センターでは、起業支援や人材育成を通じて、正解を与えるのではなく、問いを立て続けられる人材の育成が重要であると考え、こうした問題意識から、本企画を立ち上げました。

イベント概要１.｜学生向けAIイベント

「2035年からの挑戦状ー仕事の半分が消えるAI時代をどう生き抜くか？」

AIを「思考、判断を磨くキャリア相談役」として使いこなす技術を伝授

本イベントでは、生成AI関連書籍のベストセラー著者であり、企業・教育現場でAI活用を続けてきた専門家を講師に迎え、AIを単なる便利ツールとして使うのではなく、自分の思考や判断を深めるためのパートナーとして活用する視点を学びます。

進学・就職・起業といった選択肢を前に、AIを使いながら「何を基準に考えるべきか」を整理する、体験型のプログラムです。

開催日時：2026年2月15日（日）15:00～

開催形式：会場（板橋区立企業活性化センター）＋オンライン（Zoom）開催

参加費：無料

定員：先着 会場20名＋オンライン50名

対象：大学生、大学院生、高専生、専門学校生、高校生等（板橋区在住、在学でなくでも受講可能）

イベント概要２.｜学生向けシリコンバレーイベント

「世界は偏愛を求めている。ーシリコンバレーでの起業のはじめ方」

「AIに自分の強みを分析させる」「AIを最強の相談役にする」ことで自分のキャリアを整理できます。

世界は「平均的な優秀さ」よりも「強い偏愛」を評価する。新時代の世界の評価軸とは？

AIの普及により、資格や成績、平均的なスキルの価値は相対的に低下しています。

本イベントでは、シリコンバレー在住の日本人起業家・投資家とオンラインで接続し、世界の現場ではどのような人材が評価され、どのような挑戦が生まれているのかを学びます。

「自分の関心や偏愛をどう深めるべきか」「世界基準で価値が生まれるとはどういうことか」を考える、教育型オンラインイベントです。

開催日時：2026年3月5日（木）10:00～（日本時間）

開催形式：オンライン（Zoom）開催

参加費：無料

定員：先着50名

対象：大学生、大学院生、高専生、専門学校生、高校生等 （板橋区在住、在学でなくでも受講可能）

本イベントの特徴

なぜ、今の日本で『普通』でいることがリスクなのか？

正解やノウハウを教える講座ではなく、思考力・判断力を育てる設計

AIと世界基準の視点を同時に学べる、自治体主催としては独自の試み

会場（2月15日)・オンライン(2月15日,3月5日)のハイブリッド形式で、板橋区外からの参加も可能

起業志向・就職志向を問わず、将来を考えるすべての学生が対象

主催について

板橋区立企業活性化センターは、板橋区が設置する公的インキュベーション施設として、創業支援、起業教育、人材育成を目的とした各種プログラムを実施しています。本イベントも、営利目的ではなく、若者が変化の時代を主体的に生きる力を育むことを目的に開催します。

詳細、申込（公式Webページにリンクします）

2/15(日）15時 学生向けAIイベント

「2035年からの挑戦状ー仕事の半分が消えるAI時代をどう生き抜くか？」

（会場20名、オンライン50名） 先着順 無料

詳細を見る :https://bit.ly/4bwov3n

3/5(木）10時 学生向けシリコンバレーイベント

「世界は偏愛を求めている。ーシリコンバレーでの起業のはじめ方」

（オンライン50名） 先着順 無料

本件に関するお問い合わせ

詳細を見る :https://bit.ly/4qja5Hz

板橋区立企業活性化センター 学生向けイベント事務局

メールアドレス kigyoujyuku@itabashi-kigyou.jp

公式サイト：https://www.itabashi-kigyou.jp/(https://www.itabashi-kigyou.jp/)