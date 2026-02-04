東桜エリアの回遊促進をめざす社会実験『HIGASHI SAKURA BLOOMING　～モビリティ＆パーク～』2/11（水・祝）より実施

NTTアーバンソリューションズ株式会社

東桜エリアマネジメント協議会（事務局：NTTアーバンソリューションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康）、以下「当団体」）は、東桜エリアへの回遊促進を目的とした社会実験『HIGASHI SAKURA BLOOMING ～モビリティ＆パーク～』を、2026年2月11日（水・祝）～3月1日（日）の19日間で実施します。本社会実験は、名古屋市およびNPO法人久屋大通発展会の後援のもと実施します。

本社会実験は、名古屋市が都心における回遊性向上や賑わい拡大を目的として導入する、新たな路面公共交通システム「SRT」の運行開始を契機とし、SRTの乗車体験とまちへの回遊を連続的に楽しめる環境づくりをめざすものです。SRT栄停留所が設置される久屋大通公園「希望の広場」（名古屋市中区錦3丁目）では、滞留空間の整備に加え、情報発信や賑わい創出イベントなどを開催します。

さらに、東桜エリアへの回遊を促す施策として、謎解きラリーを実施予定です。これらの取り組みを通じて、SRT降車後における希望の広場での過ごし方、まちへの回遊行動の変化、人流の増加などを検証し、今後の東桜エリアのまちづくりに活用します。

メインビジュアル久屋大通公園「希望の広場」 （希望の噴水と中部電力MIRAI TOWER）名古屋駅-栄駅間を運行するSRT（運行開始日：2/13） 出典：名古屋市■久屋大通公園「希望の広場」の空間演出

希望の広場はSRT降車後の栄エリア回遊のハブとなることが見込まれており、さらに名古屋市が久屋大通（南エリア）の再整備を計画するなど、官民からの注目度が高まっています。

本企画は、希望の広場の滞在性向上やSRT降車後のまちの回遊性向上を目的に空間演出と東桜エリアの情報発信を行います。ウォーカブル推進と合わせて、平時は通過点となっている希望の広場の利活用を促進します。

滞留空間の創出

SRTの停留所周辺に芝生やロングベンチ、植物性廃棄物を由来とした什器などを設置し、乗降前後の快適性向上と、滞留時間の延長を図ります。

情報発信の実施

久屋大通公園 希望の広場はSRTの終点かつ東桜エリアへの起点であることから「ターミナル」のような特性を持っています。人々が集まり、そこからそれぞれの目的地へと向かっていくという想定のもと、「滞留」と「回遊」の2軸をもととした空間デザインを行い、東桜エリアの魅力発信を実施します。

また、希望の広場に東桜のエリアマップを設置し、参加者の声をマップに反映させる仕掛けづくりを行います。

オリジナルで制作した什器を設置 ※11月に実施した社会実験の様子停留所周辺の賑わい空間のイメージ 出典：名古屋市■東桜エリアをはじめとする周辺エリアへの回遊施策

シェアサイクルポートの設置

エリア回遊の手段として、希望の広場にシェアサイクルポートを設置します。希望の広場以外にも、Blossaやでんきの科学館、日本工営都市空間株式会社 本社前の3箇所に独自のポートを設け、SRT降車後の回遊を促します。

【シェアサイクル・サービス提供者】

・名鉄協商株式会社『カリテコバイク』

・チャリチャリ株式会社『チャリチャリ』

・株式会社エネファント『HELLO CYCLING』

・株式会社Luup『LUUP』

パーソナルモビリティの試乗

社会実験期間内の土日祝日限定で、株式会社キュリオが開発したパーソナルモビリティ『SCOO』の試乗体験会を行います。次世代型モビリティの快適性や操作性を体験いただけます。

シェアサイクルポートのイメージパーソナルモビリティ『SCOO』

謎解きラリー企画「東桜謎解きチャレンジ ～花びらが導くものがたり～」

まちを巡りながら東桜エリアの魅力を知っていただくことを目的に、点在するヒントを探しながら謎を解く謎解きラリーを企画します。最終問題に正解し、アンケートに回答した方の中から抽選で、デジタルギフトなどをプレゼントします。

【開催期間】2026年1月31日(土)～3月22日(日)

【参加方法】LINE公式アカウントにアクセス

【参加費】無料

【所要時間】90分程度

特設ページLINE公式アカウント■賑わい創出イベント

社会実験期間には以下の通り、希望の広場にて複数のイベントを実施予定です。

2/13（金）モビリティ＆パーク ～オープニング・トーク～

SRT運行開始日にあわせ、官民の有識者をお招きし、SRT開業にともなう名古屋都心部のビジネスや観光の将来展望についてトークイベントを実施予定です。

2/14,15（土・日）『photo poster project』Supported by cizucu

一般の方から『やさしさ』をテーマに写真を募集し会場内に展示する「photo poster project」を実施します。カメラマンや関係者が交流を行う「ギャラリートーク」が見どころです。

2/21（土）習い事体験 Supported by iiba

子育て世帯向けマップアプリの開発を行う株式会社iibaによる、子ども向けのお仕事体験イベントを実施します。東桜エリア周辺の習い事事業者に参加いただきます。

2/22（日）出張プレーパーク Supported by ぎなんプレーパークの会

11月の社会実験に引き続き、出張プレーパークを実施します。コマまわしやけん玉などの昔遊び、おままごと、黒板トラックなどが楽しめます！

3/1（日）モビリティ＆パーク ～クロージング・トーク～ Supported by FabCafe Nagoya

社会実験の舞台となった公園や、アーバンファーミングといった日常活動など、東桜エリアは、人とまちとをつなぐきっかけに溢れています。今回の社会実験を単なるイベントで終わらせず、持続可能な東桜のまちづくりを考えるパネルディスカッションを実施予定です。

2/13-15（金-日）、21-23（土-月・祝）、28（土）、3/1（日） 出張マチゾラマルシェ

東桜エリアと隣接する新栄エリアで活動を行うまちづくり団体マチゾラシンサカエマチとともにマルシェを実施します。エリア周辺の飲食店やカフェが日替わりで出店し、SRT乗降前後の新たな過ごし方を提案します。

11月に実施したプレーパークにて、子どもたちが楽しんでいる様子マチゾラシンサカエマチ主催のマルシェの風景

そのほかの詳細情報や活動の様子は、公式SNSにてご覧ください。

Instagram：https://www.instagram.com/higashisakura_am/

note：https://note.com/higashisakura_am

■実施概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/142_1_bf46045df1fb808791d4b540fc42f7ce.jpg?v=202602040151 ]

（参考）東桜エリアマネジメント協議会について

・2024年11月、名古屋市東桜一丁目エリアを中心に継続的な魅力向上を目的として設立

・前身は、2022年11月から活動を開始した東桜エリアマネジメント勉強会

・2024年12月、名古屋市地域まちづくり活動団体に登録

・2026年1月時点で法人会員11社・個人会員4名の合計15名が所属

・NTTアーバンソリューションズが協議会の代表兼事務局

（名古屋工業大学伊藤孝紀研究室と共同）を務める

（参考）過去の社会実験について

・2023年度

パーティーバイク（ヨーロッパのビアバイクをモデルにした電動アシスト付き9人乗り自転車）でまちを回遊する『TOWER CITY TOUR』

参考：https://socialtower.jp/tcc2023/

・2024年度

栄公園および栄公園南側の歩道にてひとびとが集う憩いの場を創出する『AFTER HOURS』

参考：https://www.ntt-us.com/topics/2024/10/topics-24109-01.html

・2025年度（11月）

栄公園・Blossa・SLOW ART CENTER NAGOYAの3箇所にて、アート×アーバンファーミング（都市農業）を題材とした『HIGASHI SAKURA BLOOMING ～まちづくりフェス～』

参考：https://www.ntt-us.com/topics/2025/10/topics-251028-01.html

【お問い合わせ先】

NTTアーバンソリューションズ株式会社 街づくり推進本部 エリアマネジメント推進室

担当：山中・山口 higashisakura_am-gm@ntt-us.com