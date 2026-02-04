【徳島県　鳴門市役所】心臓医療をテーマに市民公開講座を開催

鳴門市役所

鳴門市では「がん」と並んで「循環器疾患」が主要な死因となっています。

本講座を通じて、「心不全」やその治療についての見識を深めてもらい、市民の健康増進を図ります。

また、共催の鳴門病院は吉野川北岸で唯一の総合的診療基盤を持つ中核病院であり、鳴門市としても引き続き市民の皆さんに安定的に医療が提供できるよう、鳴門病院を応援しています。

本講座を通じて、鳴門病院をPRし地域に愛される病院として、さらに地域医療との連携や医療の質の向上を図ってもらいたいと考えています。

本講座に関する詳しい情報はこちら⇒

https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2026010700011/

大学と地域がつながる心臓医療 『鳴門病院×徳島大学』の挑戦

日 時

チラシを拡大するにはこちら(https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2026010700011/file_contents/R7-0106-cleaned.pdf)をクリック

令和８年２月23日（月・祝）

午後１時30分～４時

会 場

うずしお会館２階

住所：鳴門市撫養町南浜字東浜165-10

内 容

１.基調講演「徳島大学病院の高度先進医療～鳴門病院との連携について～」

講師

徳島大学病院循環器内科教授

佐田 政隆（さた まさたか）先生

２.共同研究成果報告「鳴門地域における心不全の現状と課題」

講師

徳島県鳴門病院循環器内科部長

山崎 宙（やまざき ひろむ）先生

３.パネルディスカッション

座長

徳島大学病院循環器内科教授

佐田 政隆（さた まさたか）先生

パネリスト

徳島県鳴門病院理事長

住友 正幸（すみとも まさゆき）先生

鳴門市医師会会長・うがい医院院長

鵜飼 伸一（うがい しんいち）先生

徳島県鳴門病院循環器内科部長

山崎 宙（やまざき ひろむ）先生

担当者コメント

本講座は平成23年から実施しています。例年参加者は50人から100人と盛況いただいています。ぜひ、講座の様子などを取材いただき、鳴門病院との連携事業をPRしていただければ幸いです。

お問い合わせ

鳴門市役所 健康福祉部 健康増進課

☎：088-684-1512

mail：kenko@city.naruto.i-tokushima.jp