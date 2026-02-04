【ご予約受付中】黒川鞄工房、電子書籍「黒川鞄工房ランドセルの基準」を発売予定

有限会社黒川鞄

有限会社黒川鞄（本社：富山県富山市、代表取締役社長：黒川由朗）は、電子書籍「黒川鞄工房ランドセルの基準」を2026年2月5日より発売予定です。本書は、黒川鞄工房の代表が自ら執筆した、ランドセルづくりの基準を体系的にまとめた電子書籍です。

■ 電子書籍『黒川鞄工房 ランドセルの基準』について

本書「黒川鞄工房ランドセルの基準」は、創業130年黒川鞄工房 代表・黒川由朗が、自らの言葉で綴ったランドセル選びのための一冊です。

ランドセルは、子どもが人生で初めて出会う「本格的な鞄」であり、小学校生活6年間をともに過ごす相棒のような存在です。

本書では、価格やデザインといった表面的な情報にとどまらず、「何を基準に選ぶべきか」という本質的な視点を、つくり手の立場から丁寧に解説しています。

素材・形・色という選び方の順序、天然皮革と人工皮革の違い、学習院型とキューブ型の構造的な意味、背負いやすさを支える技術の進化、そして「はばたく(R)ランドセル」に至るまでの思想。

さらに、ランドセルの歴史や安全性、日本独自の文化として育まれてきた背景にも触れながら、現代の“ラン活”に振り回されず、ご家庭ごとに納得できる選択をするための考え方をまとめています。

また、6年後も続くランドセルの物語、革という素材が持つサステナブルな側面、職人の手仕事を未来へつなぐことの意味など、モノづくりの現場から見える社会との関わりについても記しています。

ランドセル選びを控えたご家庭はもちろん、日本のモノづくりや工房文化に関心のある方にも手に取っていただきたい一冊です。

大切なお子さまとご家族にとって、ランドセル選びの「確かな基準」となることを願って書かれました。

■ 本書で紹介している主な内容

本書では、ランドセル選びを「情報収集」ではなく「基準づくり」と捉え、次のようなテーマを軸に構成しています。

・ランドセルは、子どもが初めて出会う“本格的な鞄”であるという考え方

6年間毎日使う道具として、なぜランドセルが特別な存在なのか、その役割と意味を解説します。

・ランドセル選びの順序と考え方

色やデザインの前に、まず何を確認すべきか。

素材・形・構造といった基本から、後悔しないための選び方を整理しています。

・天然皮革と人工皮革、それぞれの特性

コードバンや牛革、人工皮革の違いを、重さや丈夫さ、手入れの観点からわかりやすく紹介します。

・形状と構造が背負い心地に与える影響

学習院型とキューブ型の違いや、立ち上がる肩ベルトによる重心設計など、背負いやすさを左右する 要素を解説します。

・子どもの体に配慮したランドセルづくり

成長期の体への負担を軽減するために、黒川鞄工房が取り組んでいる工夫や

「はばたく(R)ランドセル」の考え方を紹介します。

・6年間を見据えた耐久性と、その先まで続くサポート

ランドセルが堅牢な鞄である理由や卒業後のリメイクなど、使い終えたあとも続くランドセルとの関係性について触れています。

・日本のランドセル文化と、モノづくりの現場から見える未来

ランドセルの歴史や黒川鞄工房の誕生秘話、革素材のサステナブルな側面についても解説します。

■ 書籍購入方法

書名：黒川鞄工房ランドセルの基準

著者：黒川 由朗

発売日：2026年2月5日 ※現在、ご予約受付中です。

形態：電子書籍

販売：Amazon 電子書籍ストア

▼ご購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKXDTG71

■ 著者について

黒川 由朗（くろかわ よしお）

有限会社黒川鞄 代表取締役社長。黒川鞄工房の5代目。MBAや教員免許を保持する職人であり、日本各地の産地や職人を訪ね、素材を見極め、形にしてきたクリエイティブディレクター。手縫い・手づくり・天然素材という変わらぬ軸を守りながら、ランドセルをはじめとする鞄づくりに携わり、職人とともにモノづくりの現場に立ち続けている。

◯黒川鞄工房のランドセルについて

革は、食肉用に加工された牛や馬の皮を再利用した天然素材です。丈夫で長持ちし、自然に還る特性を持つことから、持続可能な社会に貢献する素材として注目されています。

黒川鞄工房では、一つとして同じものがない天然素材を選び抜き、職人が一針一針丁寧に縫い上げることで、素材の魅力を最大限に活かしたランドセルづくりを行っています。

また、お子さまの体への負担を軽減する「はばたく(R)ランドセル」の開発など、伝統と革新を重ねながら、6年間寄り添うランドセルを提供しています。

◯黒川鞄工房について

黒川鞄工房は1895年（明治28年）創業。「鞄を通じて、子どもの健やかな未来を応援」を企業理念に掲げ、手縫い、手づくり、天然素材にこだわった少量限定制作を続けています。

「売るため、物を運ぶため」の鞄ではなく、「ともに時を重ねる鞄」を目指して、誠実なモノづくりを心がけています。

【会社概要】- 会社名 ：有限会社 黒川鞄- 代表取締役社長：黒川 由朗- 創業 ：明治28年（西暦1895年）- 事業内容 ：独自固有の長所を持ったオリジナルブランドの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物などの企画・製作、及び販売。- 所在地 ：〒930-0083 富山県富山市総曲輪（そうがわ）三丁目６番１５-８号- 連絡先 ：support@kurokawa-kaban.com- 黒川鞄工房ランドセル館https://www.kurokawa-kaban.com/randoseru/- 黒川鞄工房メンズバッグ館https://www.kurokawa-kaban.com/mens/- 公式Instagramhttps://www.instagram.com/kurokawakaban/- 公式Xhttps://x.com/kurokawakaban/