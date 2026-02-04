一年の運は立春から整える九星気学を取り入れた“日常使いできる開運・快眠シルク100%GOODS”を発売開始

株式会社フクシン

株式会社フクシン（本社：香川県東かがわ市、代表取締役：福崎二郎）は、九星氣学鑑定士の山下アキさんの監修のもと、九星氣学で「お正月」とされる立春（恵方参りの日）に合わせ、その思想を取り入れた日常使い出来る開運・快眠シルク100%GOODSを開発し、自社オフィシャルサイト「GlovesDEPO（グローブスデポ）」にて2026年2月4日5:06から販売開始しました。

2026年の開運行動は「質のいい睡眠」

九星氣学とは？

・生年月日をもとに運勢や相性、方位などを占う東洋の知恵。

・暦の節目である「立春(2月4日）」を境に一年の運気が切り替わるとされています。

・「開運行動」を取り入れることで、「あなたの運」が動き出します。

2026年は「一白水星が中宮に立つ年」

一白水星は「水」水は「流れ・洗い・染め・結び・眠り」を司ります。そして、2026年の開運行動は「質のいい睡眠。」

「睡眠（眠り)」は頭の中の悩みを洗い出し無意識にたまった苦しさをほどき、明日の自分を新しい色に染めなおす時間です。

2026年は情報量が多く無意識の内に疲れてしまいます。なので、一日をしっかり「リセットする必要」があります。

2026年の開運キーワード

【開運色】白＝純粋・無垢・始まり

【開運数】１と６＝「一滴のはじまり」

【開運行動】・良質な睡眠・ゆっくりお風呂に入る・洗濯物をためない・水分をしっかりとる・一日の嫌な出来事を紙に書き出す。



だから、一白水星の年は「冷え」が最大の天敵。冷えは「流れを止め」「運を滞らせ」「思考を濁らせます」だからこそ、肌にいちばん近い「眠りの装備」として本物のやさしさを選びましょう。



以上のことから、快適な睡眠を補助するためのシルク100%商品を開発しました。

手袋(スマフォ操作できるように親指と人差し指にはスリット付き）靴下(三陰交までカバーできる長さになってます）ネックカバー(締め付けないサイズ）腹巻(ハイウエストサイズ）

手袋 4,316円(税込)

靴下 4,316円(税込)

腹巻 8,816円(税込）

ネックカバー 3,916円（税込）

フルセット(4点セット) 19,016円(税込）

山下アキ｜九星氣学鑑定士・開運グッズ監修

前職は、30年以上にわたり人や街、仕事を取材してきたラジオパーソナリティー。

22年前、取材をきっかけに故・村山幸徳先生の九星氣学と出会い、本格的に学び始める。

九星氣学を「当たる・当たらない」の占いではなく、時間・環境・人の流れを読み、運を設計する学問として捉え、現代のビジネスや日常に落とし込む実践的な鑑定を得意とする。

今回の監修では、九星氣学の理（ことわり）を、誰もが日常で自然に使える開運グッズとして形にしている。