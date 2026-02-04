グローリー、サイネージロッカーの実証実験を中目黒駅にて開始

グローリー株式会社

グローリー株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：原田 明浩、以下、グローリー）は、東急株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：堀江 正博、以下、東急）と共同で、コインロッカーの扉面にLEDパネルを搭載した「サイネージロッカー」の実証実験を2026年2月7日より３月８日まで東急電鉄中目黒駅にて実施します。

【実証実験の背景・内容】

近年、屋内外を問わずさまざまなロケーションで、デジタルサイネージによる広告掲出が一般化しており、駅においても、壁面や柱などに設置されたデジタルサイネージを活用した広告が増加しています。

こうした背景を受け、駅のコインロッカーで高いシェアを持つグローリーは、ロッカーの新たな価値創出として、LEDパネルを搭載した「サイネージロッカー」を開発しました。これにより、既存のコインロッカーを従来通り利用いただきながら、ロッカーの扉面を広告媒体として活用することが可能となります。

本実証実験では、東急の協力のもと、駅設置ロッカーを新たな消費者接点および広告媒体として活用し、広告閲覧数やロッカー稼働率などのデータを収集・分析します。これにより、利用者体験（UＸ）への影響や本製品の収益性を検証します。さらに、広告主にとっての広告効果や新たな販促手法としての可能性も検証します。

また、本実証実験はLED表示機やデジタルサイネージのリーディングカンパニーである株式会社TBグループ（本社：東京都文京区、代表取締役社長兼会長：村田 三郎）より、広告配信システムの提供および運用面の技術支援を受けて実施します。

これらの実験結果をもとに、今後の製品改良および広告媒体としての可能性を検討してまいります。

グローリーはこれからも、社会や企業のニーズに応える製品・サービスの開発に取り組んでまいります。

【サイネージロッカーの広告掲載イメージ】

【設置場所】

東急電鉄 中目黒駅構内(https://www.tokyu.co.jp/railway/station_map/pdf/ty03-naka-meguro.pdf)