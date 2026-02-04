「ＮＡＦＩＣレストラン」をオープンします。
奈良県
詳細を見る :
https://www3.pref.nara.jp/nafic/item/3950.htm#itemid3950
【開催日時】
１.令和８年２月１８日（水）１２：００～１４：００
２.令和８年２月１８日（水）１８：００～２０：００
３.令和８年２月１９日（木）１２：００～１４：００
４.令和８年２月１９日（木）１８：００～２０：００
【会 場】
なら食と農の魅力創造国際大学校
安倍校舎「実践オーベルジュ棟」
桜井市高家2217
【募集定員】
各回２人×２組程度（申込多数の場合は抽選）
参加者は事前応募制です。
【料 金】
８，０００円（税込）／人
【報道機関による取材について】
取材日時として、令和８年２月１９日（木）１２：００～１４：００を設定していますので、
是非取材をお願いいたします。
取材をしていただける場合は、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
なら食と農の魅力創造国際大学校 フードクリエイティブ学科
〒633-0044 桜井市高家２２１７
TEL:０７４４-４６-９７００
FAX:０７４４-４６-３３７０
