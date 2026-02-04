「ＮＡＦＩＣレストラン」をオープンします。

【開催日時】　


　１.令和８年２月１８日（水）１２：００～１４：００


　２.令和８年２月１８日（水）１８：００～２０：００


　３.令和８年２月１９日（木）１２：００～１４：００


　４.令和８年２月１９日（木）１８：００～２０：００


　　


【会　場】　


　なら食と農の魅力創造国際大学校　


　安倍校舎「実践オーベルジュ棟」


　桜井市高家2217



【募集定員】


　各回２人×２組程度（申込多数の場合は抽選）


　参加者は事前応募制です。



【料　金】


　８，０００円（税込）／人



【報道機関による取材について】


　取材日時として、令和８年２月１９日（木）１２：００～１４：００を設定していますので、


　是非取材をお願いいたします。


　取材をしていただける場合は、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。


　



【お問い合わせ先】


　なら食と農の魅力創造国際大学校　フードクリエイティブ学科


　〒633-0044　桜井市高家２２１７　


　TEL:０７４４-４６-９７００ 　


　FAX:０７４４-４６-３３７０



詳細を見る :
https://www3.pref.nara.jp/nafic/item/3950.htm#itemid3950