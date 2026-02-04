「ＮＡＦＩＣレストラン」をオープンします。

奈良県

【開催日時】

１.令和８年２月１８日（水）１２：００～１４：００

２.令和８年２月１８日（水）１８：００～２０：００

３.令和８年２月１９日（木）１２：００～１４：００

４.令和８年２月１９日（木）１８：００～２０：００

【会 場】

なら食と農の魅力創造国際大学校

安倍校舎「実践オーベルジュ棟」

桜井市高家2217

【募集定員】

各回２人×２組程度（申込多数の場合は抽選）

参加者は事前応募制です。

【料 金】

８，０００円（税込）／人

【報道機関による取材について】

取材日時として、令和８年２月１９日（木）１２：００～１４：００を設定していますので、

是非取材をお願いいたします。

取材をしていただける場合は、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

なら食と農の魅力創造国際大学校 フードクリエイティブ学科

〒633-0044 桜井市高家２２１７

TEL:０７４４-４６-９７００

FAX:０７４４-４６-３３７０

詳細を見る :https://www3.pref.nara.jp/nafic/item/3950.htm#itemid3950