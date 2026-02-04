「TEAM JAPAN応援フェア」キックオフイベント開催報告　松田丈志さん、中野友加里さんが登壇、「食の大切さ」をテーマに語る

三井不動産株式会社

三井不動産レジデンシャル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：嘉村徹）、公益財団法人日本オリンピック委員会（所在：東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号、会長：橋本聖子、以下、「JOC」）、味の素株式会社（所在：東京都中央区、社長:中村茂雄、以下「味の素」）は共催で、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック TEAM JAPAN 応援フェア」を1月25日（日）～2月28日（土）まで開催しています。

フェア初日である1月25日（日）にはキックオフイベントとして特別講演「アスリートと食の大切さを学ぼう」を東京2020大会選手村跡地であるHARUMI FLAG内におけるオリンピック・ムーブメント推進拠点「TEAM JAPAN 2020 VILLAGE」内の「Cafe & Restaurant CENTRALE」にて開催。競泳オリンピアンの松田丈志さんと元フィギュアスケート日本代表の中野友加里さんが登壇し、選手村での食事の思い出や食事がパフォーマンスに与える影響といった現役時代の経験をもとに、現在の食生活や子育てにおいて実践している食事のポイントや具体的なメニューについて、一般家庭でもすぐに取り入れられるヒントとして、エピソードを交えて紹介しました。

今回のイベントは、単なる応援フェアに留まらず、参加者が日々の暮らしに活かせる「食と健康」のヒントを学べる場として開催しました。アスリートの実体験に基づく話を通して、レストラン利用者や地域住民のウェルビーイング向上につながる内容となりました。本フェアは、2月28日（土）まで開催しており、食の学びと応援の輪を広げ、TEAM JAPANをサポートしてまいります。今後も東京2020大会のレガシーを継承するこの地から、ミラノ・コルティナ2026オリンピック冬季競技大会後のイベント等を企画する予定であり、スポーツを通じた豊かな暮らしとコミュニティ形成に貢献してまいります。

元フィギュアスケート日本代表 中野友加里さん、競泳オリンピアン 松田丈志さん

＜キックオフイベント当日の様子＞

■アスリートが語る「食と健康」。学びを深めるキックオフイベントを開催

1月25日（日）に開催したキックオフイベントは、東京2020大会の選手村跡地に位置するオリンピック・ムーブメント発信拠点「TEAM JAPAN 2020 VILLAGE」内の「Cafe & Restaurant CENTRALE」にて開催いたしました。 ゲストには、松田丈志さんと中野友加里さんをお迎えし、現在の食生活で実践している食事のポイントなどを紹介いただきました。競泳とフィギュアスケートの競技特性の違いによるそれぞれの食事へのアプローチからご自身の子育ての食事で気を付けている点まで、現役時代の経験を基に語られる内容は、一般家庭における日々の食事作りや健康管理に役立つヒントとして語られ、ゲストのお二人ならではの貴重な話に参加者は熱心に聞き入っていました。

■フェアの目玉メニューをオリンピアンが絶賛！「食」を通じてTEAM JAPANを応援

イベントでは、本フェアの目玉である、オリンピアン荒川静香さんと共同開発した勝ち飯(R)「ごちそうロコモコ丼」と、現地サポート拠点である「JOC G-Road Station」で提供される「Power Gyoza DON」をゲストが試食。松田さん、中野さんからは「栄養バランスが考えられていて、何より美味しい」、「大会現地でこのメニューを食べることができるのは、選手にとって心強い」とコメントが寄せられ、アスリートを支える「食」の重要性と魅力を来場者に伝えました。これらの応援メニューはフェア期間中、「Cafe & Restaurant CENTRALE」でお楽しみいただけます。

応援フェア概要

JOC G-Road Stationについて

「JOC G-Road Station」は、選手村での食事を補完するために、TEAM JAPANの体と心に必要な栄養素を摂ることができる栄養サポート拠点です。リオ2016大会から6大会連続で開設されており、味の素が全面協力しております。

選手村の食事を補完するために、近隣で通いやすい立地に拠点を作り、日頃食べなれた「和軽食」を提供し、現地での良好なコンディション維持と栄養面（エネルギー補給等）のサポートを行います。ミラノ・コルティナ2026冬季大会では3つの拠点が設置され、スペシャルメニュー「Power Gyoza DON」も提供されます。

TEAM JAPAN 2020 VILLAGEについて

TEAM JAPAN 2020 VILLAGEはJOCのオリンピック・ムーブメント推進拠点として、 三井不動産レジデンシャル全面協力のもと2024年3月に東京都中央区晴海にオープンしました。東京2020大会選手村跡地という象徴的な場所で大会レガシーを継承していくために、展示エリア（日本オリンピックミュージアムのサテライト）と飲食エリアから構成されています。

TEAM JAPAN 2020 VILLAGE展示エリア

Cafe & Restaurant CENTRALE（カフェ アンド レストラン セントラーレ）について

「TEAM JAPAN 2020 VILLAGE」の飲食エリアである「Cafe & Restaurant CENTRALE（カフェ アンド レストラン セントラーレ）」では、東京2020大会の選手村で提供された「GAP認証食材(※)」と持続可能性に配慮した食材を使った本格的な料理を、アスリートと同様にお客様が美味しく楽しめる空間を提供いたします。

※GAP認証食材とは：食品安全、環境保全、労働安全、人権と福祉に配慮した農場管理を行う農場に与えられる認証制度です。

Cafe & Restaurant CENTRALE 内観

店内を活用したTEAM JAPANとの取り組み

東京2020大会の貴重なレガシー展示を施すとともに、スポーツ観戦なども可能な大型モニターを設置。これまで、パリ2024大会のパブリックビューイングや、堀米雄斗選手（スケートボード）、橋本大輝選手・萱和磨選手（体操／体操競技）らのトークイベントが実施されています。

サラダブッフェ

■HARUMI FLAGとは

＜東京2020オリンピック・パラリンピック選手村として活用後、新築住宅・商業施設として完成＞

東京都施行による晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業における特定建築者11社により、開発区域のタウンネームを「HARUMI FLAG」として開発が進められました。約13haの広大な土地に、5,632戸の分譲住宅・賃貸住宅と商業施設の計24棟が整備されています。加えて、保育施設・介護住宅・シェアハウスなどの開設により、多様なライフスタイルを受け入れる街づくりが計画されています。分譲住宅は全住戸引渡しを終え、街に賑わいが生まれています。官民連携のもと、街区と道路・公園などが一体的に整備され美しい街並みを誇るとともに、これからの都市生活のフラッグシップとなることを目指した、選手村レガシーとしての新しい“街”となります。