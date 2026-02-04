「LEVECHYファンド19号」にて保全・管理している、函館市に所在する国指定重要文化財「旧相馬家住宅」が3/1（日）ホテル開業決定！｜不動産クラウドファンディング「LEVECHY（レベチー）」

株式会社LEVECHY

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY（レベチー）」を展開する株式会社LEVECHY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：高 将司、以下当社という。）は、2025年4月より「LEVECHYファンド19号」にて保全・管理している「旧相馬家住宅」について、ホテルの正式名称を「旧相馬家 Kazeno Heritage」（以下本施設という。）と決定したこと、ならびに2026年3月1日（日）にグランドオープンすることをお知らせいたします。ホテル運営は、バリューマネジメント株式会社（本社：大阪府大阪市、代表：他力野 淳、以下VM社という。）が行います。

ホテル「旧相馬家 Kazeno Heritage」客室のイメージ 明治期につくられた蔵の建築様式に浸る※開業準備中のため、写真の内装・調度は計画段階のものです（江差屏風を配したリビング）。仕様は変更となる場合があります。

「LEVECHYファンド19号」は、北海道函館市元町エリアに位置する、国指定重要文化財の歴史的建造物「旧相馬家住宅」を投資対象としています。 本ファンドの成立によって、旧相馬家住宅は、当社が設立したSPC（特別目的会社）へ所有権が移転し、VM社が策定した計画に沿って、重要文化財としての価値を守りながら宿泊施設への改修工事を実施し、2026年3月1日（日）にホテル開業が決定しました。本施設は、VM社が運営を行い、同日に発表等を行う新ブランドシリーズ「Kazeno Heritage（風のヘリテージ）」の、日本の宝ともいえる貴重な文化財を保存・利活用するブランドカテゴリ「Kazeno Heritage」のラインナップとして開業します。

「旧相馬家 Kazeno Heritage」の詳細につきましては、VM社のプレスリリースをご確認ください。

■VM社プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000621.000018871.html

■ホテルURL：https://www.kazenoheritage.jp/hotels/old-soma-residence/

また、当ファンドは2026年に「（フェーズ2）LEVECHYファンド19号II（予定）」としてリファンドを予定しております。「泊まれる文化財」であると同時に、個人が保存活動に参加可能な「投資できる文化財」としての側面を併せ持ちます。「（フェーズ2）LEVECHYファンド19号II（予定）」の概要等については近日公開予定です。

LEVECHYファンド19号について（2025年実績）

当ファンドは2025年3月5日～3月23日までを募集期間とし、募集総額約2億2,000万円に対して応募総額は約3億6,000万円に達しました。2025年4月より「LEVECHYファンド19号」として保全・管理を行っております。また、キャンペーン特典として、100万円以上投資いただいた方を対象として希望者に応募者銘板への記名を実施しました。

・募集総額：221,550,000円

・応募総額：366,410,000円

・運用期間：12か月予定

・予定分配率（年率）：4%

■LEVECHYファンド19号（2025実績） 詳細WEBぺージ

https://link.levechy.com/funds/19(https://link.levechy.com/funds/19)

LEVECHYについて

ご支援者銘板（ご芳名）※ご支援者のうち、ご希望の方のみお名前を掲載しております

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY」は、会員登録・投資申込から配当金受け取りまでオンラインで完結する不動産クラウドファンディングサービスです。予算に合わせた投資ができ、今まで不動産投資のプロしか扱うことができなかったスキームで、多種多様な物件へ1口1万円から投資が可能です。

LEVECHYサービスの汎用図

LEVECHY公式サイト：https://levechy.com/

株式会社LEVECHYについて

株式会社LEVECHYは、2012年に創業し、オフィスリーシングから事業をスタートしました。

2020年より「良いものをしっかり次の時代に残し、新しい物を取り入れていく」ことをコンセプトに、リノベーションブランドとして「JP-BASE」を展開しております。

2023年6月、一般的な不動産投資における「初期投資額の大きさ」や「賃貸管理の手間」等を解消し1口1万円から資産形成を行うことができる、不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」をリリースしました。本事業は、不動産特定共同事業法に基づき3.4号事業者として運営しています。「LEVECHY（レベチー）」は、会員登録から投資申込、分配金の受取りまでをオンラインで完結でき、不動産への投資機会を提供するサービスです。

不動産投資を身近な選択肢として提供し、資産形成の選択肢の拡充を目指しています。

会社概要

会社名 ：株式会社LEVECHY

所在地 ：東京都港区赤坂1‐11‐28 JMFビル赤坂01 5階

設立 ：2012年1月

代表 ：高 将司

事業内容 ：

１. 不動産クラウドファンディング事業「LEVECHY」の開発・運営

２. 次世代型オフィス＆レジデンスのクリエイト事業「JP-BASE」の開発・運営

３. オフィス・リーシング、プロパティ・マネジメント、アセット・マネジメント、インベストメント各事業

HP： https://levechy.jp/