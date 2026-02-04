「Orient Star」からメテオライト文字板の75周年記念モデル『M34 F8 デイト』新登場

エプソン販売株式会社

ウオッチブランド「Orient Star（以下、オリエントスター）」は、コンテンポラリーコレクションM34からオリエントスター75周年を記念する『M34 F8 デイト』の世界限定255本（国内20本 公式オンラインストア限定・海外235本）を2026年3月5日に発売します。ペルセウス座流星群をデザインテーマとした本コレクションは、ダイヤルにメテオライト（隕石）を用い、悠久の時を超えて地球にたどり着いた神秘的な素材が宇宙へのロマンや知的探求心を呼び覚まします。

「輝ける星」と呼ばれる機械式時計を理想に掲げて1951年に誕生したオリエントスターは現在、時の原点である宇宙から着想し、流星群をデザインテーマにした「Mコレクションズ」を展開しています。コンテンポラリーコレクションM34の『M34 F8 デイト』シリーズは力強く先進的なデザインが特長です。新たに加わった75周年記念モデルは、オリエントスターで初となるメテオライト文字板を採用し、宇宙の神秘をより一層感じられる時計へと変えました。

広大な宇宙を旅し、遥かな時を経て地球へとたどり着いたメテオライト（隕石）は、世界的にも一部の高級時計に用いられ、その希少性が愛好家の垂涎の的になっています。この75周年記念モデルのメテオライト文字板は、鉄とニッケルを主成分とする鉄隕石から作られました。その特長は、ウィドマンシュテッテン構造と呼ばれる結晶が形作る独特の幾何学模様です。この模様は宇宙空間において何万年もの時間をかけて冷やされることで生じるものであり、地球上で人工的に作ることは困難とされています。

この鉄隕石のもつ美しい結晶構造を保つために、銀色蒸着処理（防錆薄膜コーティング）を施しています。銀色蒸着処理を施したオリエントスターのメテオライト文字板は１点ずつ結晶の模様が異なり、それぞれが唯一無二の個性を持っています。SARコーティング（両面無反射）を施し、99％の透過率を実現した両球面サファイアクリスタルを通じて希少なメテオライト（隕石）を鮮明に鑑賞でき、しかも個々の模様の違いから生まれる特別感は、一般的な量産モデルでは決して味わえません。

グレーがかった色と金属の質感が入り混じるメテオライト文字板はまた、シャープで力強い直径40mmのケースや腕なじみが良くエレガントなメタルバンドに用いられた高品質ステンレススチール（SUS316L）と調和して『M34 F8 デイト』にスタイリッシュな表情を生んでいます。サファイアクリスタルのケースバックから見える自動巻きの自社製キャリバーF8N64は、オリエントスターの先進技術を象徴するシリコン製がんぎ車を搭載し、日差プラス15秒からマイナス5秒の安定した高精度を実現し、60時間以上のパワーリザーブを備えます。

メテオライト文字板と、シリコン製がんぎ車を搭載する先進の自社製ムーブメントを併せ持ったこの75周年記念モデルの『M34 F8 デイト』は、国内公式オンラインストア20本限定で、裏ぶたにOrient Star 75th Anniversaryとシリアルナンバーが刻まれています。希少な素材や技術に関心が高く、価値ある逸品を探し求める愛好家や収集家にとっては、まさに見逃せない時計です。

詳細はこちら(https://orient-watch.com/ja/news/)からご確認ください。