香料の魅力をさらなる高みへ。《マティエール プルミエール》から「エキストレ ド パルファム」コレクションを限定店舗にて発売
マティエール プルミエール「エキストレ ド パルファム」コレクション
香料の魅力を最大限に引き出すフレグランスを創造するメゾン《マティエール プルミエール》。既存のオードパルファムに配合している各メイン香料の濃度をさらに高め、そこに新たな表情をもたらすゲスト成分を追加した「エキストレ ド パルファム」コレクションを2026年2月4日（水）より限定店舗にて発売します。
エキストレ ド パルファム コレクション :
https://bit.ly/3M7Mnjn
「エキストレ ド パルファム」コレクションの特徴
・オードパルファムより官能的な魅力を演出
・香料の高濃度化（対アルコール比）
・メイン香料の配合率向上
・新たな表情をもたらすゲスト成分を追加
・濃密さを強く感じさせるダークカラーのボトルとオールブラックのボックスのデザイン
“マティエール プルミエールのフレグランスはどれも、ひとつの中心となる天然原料の“オーバードーズ”を軸に構築されています。香水づくりで私が目指しているのは、原料そのものが持つ真の美しさを、少しも損なわずそして妥協することなく表現することです。
「エキストレ ド パルファム」コレクションのねらいは、香りの先鋭感と豊かさのバランス。原料の明瞭なのテクスチャーと、心地よい深みとの両立を追求しました。“
ーーーブランド創設者・調香師 オーレリアン・ギシャール
コレクションラインナップ2026年2月4日（水）店舗限定発売
マティエール プルミエール 「エキストレ ド パルファム」コレクション 5種
各50mL 45,980円（税込）
ファルコン レザー エキストレ ド パルファム
ファルコン レザー エキストレ ド パルファム
メイン香料： フィンランド産バーチタールオイル
ゲスト香料： バングラデシュ産ウードアサフィオイル
レザーのつややかな面とスエード面の両方のテクスチャーを想起させる、力強く濃厚なフレグランス。
ユニークな植物性レザーノートであるフィンランド産バーチタールオイルをオードパルファムよりもさらに高配合し、バングラデシュ産ウードアサフィオイルをゲスト香料として迎えました。この特別なウードによってレザーノートの印象が増幅され、温かみを醸し出します。
ラディカル ローズ エキストレ ド パルファム
メイン香料： センティフォリアローズアブソリュート
ゲスト香料： クロアチア産イモーテルアブソリュート
センティフォリアローズアブソリュートを可能な限り高配合した、力強く輝くジェンダーレスなローズの香り。
グラース地方の自社農場で有機栽培したセンティフォリアローズのアブソリュートを常識破りの比率で高配合し、ゲスト香料としてクロアチア産イモーテルアブソリュートを加えました。イモーテルがローズの深く力強い側面をさらに引き出し、ダークで無機質な雰囲気をもたらしています。
ラディカル ローズ エキストレ ド パルファム
アンサン スワーヴ エキストレ ド パルファム
アンサン スワーヴ エキストレ ド パルファム
メイン香料： ソマリア産インセンスオイル
ゲスト香料： アンバー
コーヒーとバニラのユニークなアコードをベースにした、パワフルで官能的なインセンス。
ダークで虜になるほどの魅力をたたえたソマリア産インセンスオイルをオードパルファムよりもさらに高配合し、樹脂由来のアンバーノートをゲスト香料として迎えました。フランス調香界では古典的な存在でもあるアンバーが、豊かな表情をもたらします。
サンタル オーストラル エキストレ ド パルファム
メイン香料： オーストラリア産サンダルウッドオイル
ゲスト香料： ネパール産ブラックカルダモンアブソリュート
包み込むような香りが長く後を引く、クリーミーなサンダルウッドのフレグランス。
濃密なブロンドウッドのニュアンスを持つオーガニックのオーストラリア産サンダルウッドオイルをオードパルファムよりもさらに高配合し、ゲスト香料としてメゾンのために開発されたネパール産ブラックカルダモンアブソリュートを迎えました。この組み合わせによって、よりスパイシーで活気に満ちた印象が広がります。
サンタル オーストラル エキストレ ド パルファム
バニラ パウダー エキストレ ド パルファム
バニラ パウダー エキストレ ド パルファム
メイン香料： マダガスカル産バニラアブソリュート（Fair for Life認証）
ゲスト香料： ベネズエラ産トンカビーンアブソリュート
数種の白いパウダー状原料との斬新な組み合わせが生み出す、虜になるほど魅力的なバニラフレグランス。
農法にもこだわった、すぐれた品質を誇るマダガスカル産バニラアブソリュートをオードパルファムよりもさらに高配合し、ベネズエラ産トンカビーンアブソリュートをゲスト香料として加えました。トンカビーンがバニラ パウダーに官能的なファセットをもたらし、その強烈な魅力をさらに高めます。
エキストレ ド パルファム お取扱店舗 :
https://bit.ly/3M7Mnjn
マティエール プルミエール :
https://latelierdesparfums.jp/pages/matiere-premiere-story
既存オードパルファム、取り扱い店舗もこちらをご参照ください