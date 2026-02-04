株式会社フードトラックカンパニー、名古屋工場に加え「名古屋オフィス」を開設

株式会社フードトラックカンパニー

車内で仕込み調理が行える「キッチンカー」の製造販売および開業支援を行う、キッチンカー販売台数で国内トップシェアを誇る株式会社フードトラックカンパニー（本社：東京都目黒区、代表取締役：太田 昭）は、既存の名古屋工場に加え、キッチンカー開業セミナーと開業コンサルティングを専門的に提供する「名古屋オフィス」を新たに開設しました。

名古屋オフィスは、キッチンカー開業支援カウンターD５（東京）のマインドを受け継ぎ、開業検討の初期段階から「事業設計→資金計画→車両選定→営業許可→出店導線づくり」までを一気通貫で支援し、来社するだけで“次にやること”が明確になる体験を提供していきます。

開業セミナー・コンサルティングを提供する「名古屋オフィス」

株式会社フードトラックカンパニーは、キッチンカー製作・販売と開業支援を両輪で行い、年間約350台の製作体制を持つキッチンカー製作販売会社です。開業セミナー、開業コンサルティング、保健所の許可申請サポートなど、開業の複雑さをワンストップで支援しています。

また、名古屋にはすでに生産拠点として「名古屋工場」（愛知県名古屋市緑区）を設け、中部エリアの供給・サポート体制を強化してきました。このたびの名古屋オフィスは、“開業意思決定と事業設計を前に進める相談拠点”として位置づけています。

名古屋オフィスで提供すること

名古屋オフィスは、「情報収集の場」ではなく、“開業の意思決定が進む場”です

- キッチンカー開業セミナーの開催：名古屋オフィスを会場として、定期的に「キッチンカーの開業セミナー」を実施します。- 開業コンサルティング：「やりたい業態はあるが、勝ち筋が整理できない」「資金計画が固まらない」「出店先の見立てが立たない」といった段階から、1対1で開業の設計を支援します（事業計画／メニュー設計／出店戦略／必要設備の整理 等）。- 名古屋工場との連携で、車両検討を具体化：車両を“図面や写真”ではなく“実感”で選びたい方向けに、車種の見学に加え、オンラインでの車両確認など、具体検討につながる導線を実現します。

来社により、以下が1回で整理できます。

株式会社フードトラックカンパニーについて

- どの車両サイズ／設備が事業計画に適しているかの明確化- 営業許可取得までの段取り（保健所要件を含む）- 初期費用と月次収支の見立て（売上構造と回収イメージ）- 出店戦略（売れる場所の捉え方・探し方）- 開業までのロードマップ（次の一手が明確になる）

名古屋オフィス 概要- 名称：フードトラックカンパニー 名古屋オフィス- 所在地：〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 川島第一ビル 4階D号室- アクセス：名古屋市営地下鉄「吹上駅」7番出口から徒歩6分キッチンカー開業セミナー概要

以下URLからご参照ください。

https://foodtruck.co.jp/hajimete/post_lp/kengaku/

会社概要- 会社名：株式会社フードトラックカンパニー- 本社：〒153-0051 東京都目黒区上目黒4-10-4- 代表取締役社長 太田昭（おおた あきら）- 事業内容：キッチンカー製造販売、開業支援、開業コンサルティング- 公式HP：https://foodtruck.co.jp/- 会社概要：https://company.foodtruck.co.jp/- D５：https://company.foodtruck.co.jp/news/detail.html?id=16660