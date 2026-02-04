広島アルミニウム工業が島根県立出雲工業高等学校のスポンサーに就任

株式会社ネオキャリア

人材総合サービスを展開する株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西澤 亮一、以下「ネオキャリア」）は、自社が運営する企業と高校部活動をつなぐスポンサーマッチングサービス「Bスポンサーズ」を通じて、広島アルミニウム工業株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役社長執行役員：小松 理央、以下「広島アルミニウム工業」）が、島根県立出雲工業高等学校（所在地：島根県出雲市、以下「出雲工業高校」）のスポンサーに就任したことをお知らせいたします。なお、本取り組みでは、同校サッカー部を起点とした活動支援を予定しています。

今回の支援は、全国大会出場を目標に掲げ、サッカーを通じて社会に通用する人間形成や地域産業を担う人材育成に取り組む出雲工業高校サッカー部の想いと、隣県・島根県にも事業所を有し、中国地方全体の発展を視野に入れながら、多くの卒業生が現場で活躍してきた経験やご縁を次世代へつなぎ、挑戦する若者を支援したいと考えていた広島アルミニウム工業の想いが重なり、実現しました。

本支援は、「SportsBank※」のシステム導入支援に加え、自由にご活用いただくための支援金で構成されています。支援金については、遠征費や備品の購入費、大会参加費など、部活動運営に必要な費用へ活用される予定です。

広島アルミニウム工業コメント

広島アルミニウム工業 採用担当 藤川 航洋様

当社には、出雲工業高校の卒業生が多数在籍し、現場の第一線で活躍しています。これまで培ってきた経験やご縁を次世代へつないでいきたいという想いから、今回のスポンサー支援を決定しました。本取り組みを通じて、挑戦する若者の成長を後押しするとともに、広島・島根に拠点を持つ企業として、地域でものづくりに携わる人材の創出に貢献していきたいと考えています。

出雲工業高校コメント

出雲工業高校 サッカー部顧問 片寄 真吾様

出雲工業高校サッカー部では、全国大会出場を目標に掲げるとともに、サッカーを通じて社会に通用する人間形成を目指しています。また本校は、生徒の約7割が卒業後に就職することから、競技力の向上に加え、工業高校生として地域産業を担う人材の育成にも力を入れてきました。今回のご支援を受け、より良い環境のもとで生徒が部活動に取り組み、心身ともに成長して社会へ羽ばたいていけるよう、今後も日々の活動を大切に積み重ねていきたいと考えています。

両者プロフィール

部活動に取り組む出雲工業高校サッカー部の皆さま

▼スポンサー企業プロフィール

会社名 ：広島アルミニウム工業株式会社

所在地 ：広島県広島市西区横川町三丁目6番3号

事業内容：アルミニウムダイキャスト総合メーカーとして鋳造技術を活かした自動車部品の製造・販売

URL ：https://www.hai.co.jp/

▼学校・部活動プロフィール

学校名 ：島根県立出雲工業高等学校

所在地 ：島根県出雲市上塩冶町420

部活動名：サッカー部

部員数 ：65名

活動実績：令和7年度総体ベスト4

顧問名 ：片寄 真吾

Bスポンサーズについて

「Bスポンサーズ」は、企業と高校の部活動をつなぐスポンサーマッチングサービスです。企業はスポンサーとして参加し、資金提供や交流の場を通じて活動を支援します。高校の部活動側は、提供された資金を「SportsBank※」を通じて活用し、運営の効率化や活動の充実を図ります。ネオキャリアはこの仕組みを仲介し、企業と高校双方にとって持続可能で価値のある関係構築を支援します。高校生にとっては、企業との早期接点を通じたキャリア教育の機会となり、企業にとっては、将来を担う人材と出会い、関係性を築くきっかけにもなります。

今後も「Bスポンサーズ」を通じて教育と企業をつなぐ新たな社会インフラとしての仕組みづくりを進め、支援の輪を広げていきます。

※「SportsBank」は、株式会社Asian Bridgeが運営するスポーツ活動支援アプリで、資金管理機能に加え、部活動の管理を効率化し、運営をサポートするツールです。

サービスサイト：https://b-sponsors.com/

お問い合わせ先：contact_bsp@neo-career.co.jp

会社概要

会社名 ：株式会社ネオキャリア

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ：https://www.neo-career.co.jp/