文具女子博でも大好評！可愛くて便利なエコふせん「wemo PETTA(R)」第二弾がヤマト株式会社から登場！

独自の高分子化学技術と高度な加工技術を駆使し、機能性フィルムの開発から品質保証までの総合ソリューションを提供する株式会社コスモテック（本社：東京都立川市、代表取締役：高見澤友伸）は、書いて消せるウェアラブルメモ「wemo(R)（ウェモ）」シリーズと、ヤマト株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：長谷川豊）のコラボレーション第二弾が決定したことをお知らせいたします。昨年好評を博したコラボ第一弾「wemo PETTA(R)（ウェモ ペッタ）」の新ラインナップ「おいしいメモシリーズ」が登場。2月25日（水）よりヤマト株式会社から発売されます。

製品サイトURL： https://www.yamato.co.jp/products/wp-2

ウェアラブルメモ「wemo(R)（ウェモ）」シリーズとは

「wemo」は、“記憶するストレスを軽減する”ことを哲学としているウェアラブルメモブランドです。2017年に発売した「wemo バンドタイプ」は腕に巻いて常に身に着けておけることで、とっさに書き留めたいことがあったときにメモ帳を取り出すわずらわしさや、書いた内容を忘れてしまうといった“記憶に関する物理的/精神的負担”を軽減できます。素材にシリコーンゴムを採用し独自のコーティングを施すことで、油性ボールペンで書き、消しゴムや指で消して何度でも使用できます。「wemo バンドタイプ」発売以降、ノートパソコンやスマートフォン、デスクなどに貼って繰り返し使えるパッド型メモ「wemo パッドタイプ」や、更にいろいろな場面で活用できるよう仕様をアップデートした「wemo パッドタイプver.2」など、目的やTPOに合わせた様々な“繰り返し使えるエコなメモ”商品を展開し、2026年現在までに日本文具大賞や文房具総選挙、文房具屋さん大賞で5冠・3ノミネート、他アワードを含めて計12冠を獲得し、従来の常識を覆し続けるブランドとして支持されています。

常にユーザーの声と視点に着目し、他ブランドとのコラボレーション製品開発なども行いながら展開を続けることで、シリーズ誕生から丸6年を迎えた2023年秋には累計販売数が100万個を突破するヒット商品へと成長しました。

コラボ商品「wemo PETTA(R)（ウェモ ペッタ）」シリーズ開発経緯

wemo バンドタイプwemo パッドタイプ ver.2

ヤマト株式会社の接着・粘着を基軸とした商品展開への親和性と、あらゆるツールがデジタル化する中でアナログツールならではの使いやすさを追求するwemoシリーズへの共感をいただいたことから2025年に初めて両社のコラボレーションが実現。第一弾のコラボではwemoシリーズの人気商品「wemoパッドタイプ ver.2」を、動物たちがペタッとくっつく遊び心のあるデザインで作製。wemoの“エコなふせん”としての機能性に加え、今までのシリーズにはない、ヤマト株式会社ならではの可愛いデザインが融合した本製品は、文具女子博等のイベントで完売するなど大きな反響をいただきました。ユーザーの方からの「他のデザインが欲しい」「より自由に好きな柄を選びたい」というお声もあり、この度早くもコラボ第二弾が決定いたしました。

wemo PETTA 第一弾ヤマト株式会社について

1899年創業の接着・粘着の専門企業です。液状のりの代名詞でもある「アラビックヤマト」は1975年の発売以来、50年に渡り愛される国民的ロングセラー商品となっています。「接着の持つ限りない可能性を、創造的な商品に変えて世に送り出す」という挑戦を続け、家庭や学校、オフィスで使われる文具からクラフト製品、工業用製品まで幅広い分野で毎日を快適にする製品を創りだしています。

日常を便利に“おいしく”彩るコンパクトふせん 「wemo PETTA(R) おいしいメモシリーズ」について

コラボ第二弾となる「wemo PETTA おいしいメモシリーズ」は第一弾同様「wemo パッドタイプ」シリーズの“繰り返し書いて消して、貼って剥がして使える”機能はそのままに、「ブランチ」をテーマにした“誰もが愛着を感じる身近な食べ物”6種のデザインで作製しました。また、1柄ずつの個別販売へとリニューアルしたため、気に入ったデザインをお好きな組み合わせで手に取っていただけます。

「wemo PETTA」シリーズはコンパクトなサイズでオフィスのデスク周りやキッチン等でも使いやすく、スマートフォンの裏に貼っての持ち運びにも適しています。仕事中や勉強中のメモとして目につく場所に貼っておけば見た目にも楽しいリマインダーとして活用できます。ご家庭では家族のお弁当箱に献立やメッセージを書いて貼ることで心がなごむコミュニケーションツールとしても役立ちます。

思わず手に取りたくなる、かわいくデフォルメされた食べ物たちが仕事やプライベートのメモを楽しく演出します。

商品詳細

製品名：wemo PETTA(R)（ウェモ ペッタ）おいしいメモシリーズ

発売日：2026年2月25日（水）

発売場所：全国の文具店、生活雑貨店、量販店、通販など順次拡大予定

製品サイト：https://www.yamato.co.jp/products/wp-2

本体価格：税抜550円（税込605円）

バリエーション：全6種（目玉焼き、ハム、チーズ、食パン、レタス、カニコロッケ）

材質 :シリコーンゴム、ウレタン系粘着剤

株式会社コスモテックについて

粘着シート・テープなどの開発、製造、加工、販売を行う「機能性フィルムメーカー」。高分子技術と加工技術を組み合わせた複合技術により、顧客要求に基づいた新たな機能性フィルム開発を行い、総合的なソリューションを提供しています。少量・ニッチな開発を得意としており、顧客ニーズに基づいて最適な配合・形状を決定し、少量試作から迅速に対応を行います。

会社名：株式会社コスモテック

本社：〒190-0022 東京都立川市錦町5-5-35

代表者：代表取締役 高見澤 友伸

事業内容：粘着製品の印刷・加工・開発および製造販売、粘着シート・テープの開発および製造販売、印刷インクの開発製造、転写シール（熱・溶剤・感圧）の開発および製造販売、それらに関するコンサルティング

URL：https://www.cosmotec.ne.jp/

wemoブランド公式URL：https://www.wemo.tokyo/