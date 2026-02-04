2026年2月17日開催「第1回 モノづくり人材戦略サミット in 名古屋」に 筒井工業株式会社 代表取締役社長 前島 靖浩が登壇

筒井工業株式会社

筒井工業株式会社（本社：愛知県半田市、代表取締役社長：前島 靖浩）は、株式会社ビズリーチ主催の「第1回 モノづくり人材戦略サミット in 名古屋」（2026年2月17日開催）に、代表取締役社長 前島 靖浩が招待講演の登壇者として参加することをお知らせいたします。

■イベント概要

日本のモノづくり産業は急激な労働力人口減少により慢性的な人材不足に直面し、人材課題は経営者自らが変革を主導すべき最重要アジェンダとなっています。この状況を受け、ビズリーチが2026年2月17日にヒルトン名古屋で「モノづくり人材戦略サミット」を開催します。

スズキや筒井工業などの先進企業による人材戦略の講演、採用成功事例の共有、経営者・人事責任者によるラウンドテーブルを通じて、人材不足解決と製造業の未来を切り拓くことを目指します。経営者・人事部長クラス対象、参加無料。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177224/table/1_1_e2c1c49f11e1e4485f62ef19e11cef43.jpg?v=202602040151 ]イベント詳細 :https://bizreach.biz/landing/mono-sum/nagoya001/

■講演詳細

講演タイトル：

やらされ感と人手不足の暗黒会社がイキイキ会社に変容した秘訣

～動かすのではなく、動きたくなる組織のあり方～

講演概要：

「やらされ感と人手不足の暗黒会社」から「働きたくなるイキイキ組織」へ変容した秘訣を紹介。ロジックより関係性がボトルネックという気づきをもとに、働きがいを起点とした好循環戦略を実現した事例を共有します。

登壇時間： 14:55-15:25（招待講演）

当社が直面した深刻な人材不足の課題から、関係性の質を重視した組織変革を実現するまでの実践的なプロセスと、働きがいを起点とした好循環戦略についてお伝えします。

■前島 靖浩の実績

前島は、製造業における働きがい改革と組織変革の実践者として、多数の実績を有しています。

【受賞歴・登壇実績】

- リクルート主催「GOOD ACTION アワード」第10回受賞(2024年) 離職率95%という壊滅的状況から、6年間で採用25名のうち22名が定着、社員数5割増加という成果が評価されました。- 経済産業省主催「人的資本経営コンソーシアムat名古屋」登壇

その他、名古屋工業大学大学院での講義や、NHK「東海ドまんなか！」への番組出演、愛知県働き方改革支援事業イベントでの講演、複数のメディア出演や登壇実績、受賞実績があります。

【組織変革の成果（2018-2021年の3年間）】

■筒井工業の働きがい改革コンサルティングサービス「T-CX」について

- 離職率：大幅改善（中途3年以内離職率95%→0%、新卒3年以内離職率67％→7％）- 生産性：2割向上- 残業時間：3割削減- 有給休暇取得率：2割向上- 社員数：5割増加- 昇給：大企業並みの水準を実現

筒井工業株式会社では、企業の働きがい改革コンサルティングサービス「T-CX」を提供しています。

自社が「暗黒会社」から「イキイキ組織」へ変容した経験をもとに、主体性の低さ、採用難、離職などの課題を持つ企業に、信頼関係構築とマネジメント技術を通じた風土改革を伴走型で支援します。

◆サービスの特徴

- 自社での成功体験を基にした実践的なアプローチ- 関係性の質を重視した組織変革プログラム- コミュニケーション技術研修、コーチング、しくみ構築支援など包括的なサポート- 日本で数十名しかいない、LABプロファイル(R)トレーナー＆マスターコンサルタントの資格を持つプロコンサルタントが指導

詳細: https://tsutsuik.jp/

◆動画紹介

T-CXの詳細 :https://tsutsuik.jp/

前島の取り組みについては、こちらの動画でもご覧いただけます。

自主性を育む製造業による働きがい改革『T-CX』

https://youtu.be/ZNKl2WxBUCY?si=rA7TYz32nqjYBNgH

自主性を育む製造業による働きがい改革『T-CX』の概要説明（Youtube）

筒井工業株式会社

所在地：〒475-0021 愛知県半田市州の崎町2番地-112

TEL：0569-28-4225

ホームページ：https://tsutsuik.jp/

Email：t-cx@tsutsuik.co.jp

営業時間： 8:00～17:10(土日定休)

担当：コンサルティング事業部・中園、森

