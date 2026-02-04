企画展「長谷川青澄展」

東大阪市民美術センター

昭和から平成にかけて日本美術院で活躍した日本画家・長谷川青澄（大正5～平成16年〔1916～2004〕）は、昭和26年（1951）に大阪へ転居後、中村貞以に師事し、画技と精神の深化を追求しました。昭和42年（1951）に東大阪市喜里川町へ居を移して以降は、この地の風土に深く心を寄せながら制作を続けます。青澄は喜里川町周辺の景観について、「瓢箪山駅から都心に出る高架より見遥かす、信貴生駒を背にして、二上葛城金剛の山並みがかすむ沿線こそ、まことに得がたい河内の風景と申せましょう」と述べており、生駒山を背にした豊かな自然と河内ならではの眺望は、青澄の制作活動と精神形成を支える重要な基盤となりました。こうした環境の中で培われたまなざしは、人物画の表現にも色濃く反映されていきます。

人物画を描く中で青澄の眼は、出来事や動作そのものより、その前後に訪れるふとした静けさや、わずかな仕草の陰影に宿る感情へと向けられていきます。静かな気配をまとった女性がふと表情を緩める瞬間、文楽の人形が首をわずかに傾ける刹那、あるいは子どもや花々、小さな歳時に寄り添うように注がれた青澄のまなざし--そうした「声にならない気配」をすくい上げる感性こそが、青澄の作品世界を形づくっています。

本展では、美しい女性像から文楽を主題とした作品群へ、さらに四季の草花や小さなモチーフへとひろがっていく青澄の画業を紹介します。「静寂に響く、わずかな空気の揺れをとらえる青澄の眼」が、どのように人物へ、舞台へ、そして小さきものへと向けられているのか、また、地域との深い結びつきのもと、平成11年（1999）には東大阪市民美術センター名誉館長に就任し、晩年に至るまで後進の育成と地域文化の振興にも尽力した、青澄の温かいそのまなざしの行方を感じ取っていただけることでしょう。

【会期】2026年2月4日(水)～2月23日(月・祝)

【時間】10:00-17:00（入場は閉館時間の30分前まで）

【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌平日が休館日）

【会場】東大阪市民美術センター 第1・2・3展示室

【主催】東大阪市民美術センター（指定管理者 東大阪花園活性化マネジメント共同体 HOS株式会社）

【企画協力】井原市立平櫛田中美術館、小谷城郷土館、東大阪市立花園図書館、中西康裕

【観覧料】無料

【問い合わせ】東大阪市民美術センター 電話072-964-1313

【公式HP】https://hos-higashiosaka-art.com/

※この事業は、「東大阪市第3次文化政策ビジョン：２.文化施設の公共的役割の徹底（東大阪市文化振興条例第８ 条）」に基づき実施しています。

１.講演会「長谷川青澄 画業の魅力」

2月7日（土）14:00-15:30

講師：清水由朗（日本画家・愛知県立芸術大学教授・東京富士美術館館長）

会場：東大阪市民美術センター 特別室

参加費：無料 ※申込不要

２.学芸員によるギャラリートーク

2月14日（土）14:00-15:00

会場：東大阪市民美術センター 第1・2・3展示室

参加費：無料 ※申込不要