スキンケアブランド「LIPOPEEL(R)（リポピール）」、公式TikTok Shopをオープン

スキンケアブランド「LIPOPEEL(R)（リポピール）」は、公式TikTok Shopでの販売を開始いたしました。

TikTokを新たな販売チャネルとして展開することで、「LIPOPEEL(R)（リポピール）」をより身近に感じていただくとともに、ショート動画やLIVE配信を通じて製品の魅力を発信してまいります。

■TikTok Shop開設の背景

ショート動画やLIVE配信を通じて製品の魅力を視覚的に伝えることができるTikTok Shopは、情報接触から購入までを一つのプラットフォーム上で完結できるECチャネルとして注目されています。

近年の製品選択においては、成分や機能といった情報に加え、使用感や日常での取り入れ方を“体感的に理解できる情報”へのニーズが高まっています。「LIPOPEEL(R)（リポピール）」はこうした変化を受け、製品の背景や使用体験をより分かりやすく届ける手段として、TikTok Shopの活用を決定しました。

■「LIPOPEEL(R)（リポピール）」がTikTok Shopで目指すコミュニケーション

TikTok Shopでは、「LIPOPEEL(R)（リポピール）」がバックグラウンドとして持つ、製品が生まれた背景や処方への考え方、肌悩みとの向き合い方を、動画ならではの表現で丁寧に伝えることを大切にして参ります。

動画を通じて製品の理解を深めていただくことで、納得感を持って選んでいただける体験を提供するとともに、ブランドの世界観や価値観を自然に感じていただける場を目指します。

■TikTok Shopにおける主な展開内容

公式TikTokアカウントを通じて、製品紹介や使用方法を中心とした動画コンテンツを展開していきます。実際の使用シーンを交えながら、製品の特長や取り入れ方を分かりやすく伝えることで、初めて「LIPOPEEL(R)（リポピール）」に触れる方にも安心して製品を選んでいただけるようなコミュニケーションを実現します。

また、今後はLIVE配信などの双方向コミュニケーションも活用し、疑問や不安に寄り添いながら、動画視聴から購買までをスムーズにつなげる体験設計を行っていきます。

■今後の展開について

今後は、新しいお客様との接点創出と既存のお客様との関係深化の双方を図っていきます。

購買を目的としたチャネルにとどまらず、TikTok Shop限定の企画やキャンペーンの実施も検討しながら、ブランド理解を深めるためのコミュニケーションの場として、TikTok Shopを活用してまいります。

「LIPOPEEL(R)（リポピール）」は今後も、生活者の変化に寄り添いながら、製品価値を正しく、分かりやすく伝える取り組みを続けてまいります。

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート・メディア事業＞

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/(http://books.jeane.jp/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業 「リポピール」https://lipopeel.jp/(https://lipopeel.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

