【仙台2/24・25】視線入力アート成果展『あいのきせき』ー医療的ケア児者の作品と療育機器体験展

社会福祉法人あいの実

エキシビジョン『あいのきせきーずっとそこにいた、“私”をみつける学びの新領域』バンビグラフィックス

会場では、医療的ケア児・者や重症心身障害のある方々が、視線入力（目の動きで操作する支援技術）で制作した作品や、療育風景のパネルを展示します。あわせて、意思表出を支えるスイッチや視線入力装置など、支援機器の体験展示も予定しています。

静かな線に、確かな熱。

見えるのは「成果」だけではありません。試行錯誤の過程、現場の問い、学びの手触りまで、展示空間として立ち上げます。

開催概要

エキシビジョンイメージ

・会期：2026年2月24日（火）10:00-20:00／2026年2月25日（水）10:00-16:00

・会場：せんだいメディアテーク 1Fオープンスクエア

・所在地：宮城県仙台市青葉区春日町2-1

・入場料：無料

・主催：社会福祉法人あいの実

・備考：【ノベルティ】来場者全員に『Gaze Art Book』掲載作品のポストカードを進呈します。視線入力アートの余韻を、手元で味わえる一枚です。

※展示内容は変更になる場合もございます。

見どころ

1）視線が描く「線」、学びの記録

『生活介護あいの実ブルーベリー』等の現場で生まれた作品群を展示します。「わかった」「できた」が、線となり、色となり、作品として残る。言葉にしにくい内面が、表現として立ち上がります。

2）寄贈アートブックも特別展示

『社会福祉法人あいの実』が制作し、寄贈してきたアートブック『Gaze Art Book』や原画も展示予定。作品の背景や制作の文脈が見え、鑑賞の解像度が上がります。

視線入力作品のアートブック『Gaze Art Book』

3）生活介護の現場で続く「学び」、機器に触れる体験

特別支援学校の卒業後、生活介護を利用する方々が「学び」を継続できる環境づくりを進めています。

『生活介護あいの実ブルーベリー』をご利用になるのは、医療的ケアや重症心身障害をお持ちの方々です。会場では、学びの風景を伝えるパネル展示に加え、視線入力装置やスイッチなどの支援機器（療育機器）も紹介します。支援者や教育関係者には運用のヒントを、一般来場者には体験を通じた理解を届けます。

背景

生活介護あいの実ブルーベリーにて。県立岩手大学・伊藤史人先生によるレクチャー。

社会福祉法人あいの実は、厚生労働省『令和7年度 特別支援学校卒業後における生活介護利用モデルの作成事業』に採択されました。交付決定額は9,932,000円。事業は『生活介護あいの実ブルーベリー』で実施中です。実施期間は令和8年3月31日まで。法人スタッフに加え、大学講師等の外部専門人材を迎え、チーム体制で推進しています。なお、本事業は文部科学省が推進する「学校卒業後の障害者の学びの場づくり」とも理念を共有し、教育と福祉をつなぐモデルの確立と普及を目指しています。

本エキシビジョン『あいのきせきーずっとそこにいた、“私”をみつける学びの新領域』にて、事業成果の一端を公開します。

取材のお願い

展示物、風景の撮影が可能です。撮影ポイント、関係者インタビュー、コメント提供に対応いたします。

団体概要

法人名：社会福祉法人あいの実

所在地：宮城県仙台市

代表者：理事長 乾 祐子

設立：2021年（令和３年）

事業内容：重症心身障害や医療的ケアを必要とする方々への生活介護、短期入所、居宅サービス等の福祉事業を展開。地域に根ざした支援と、家族に寄り添う取り組みを続けている。

用語注釈

生活介護：日中に通い、介助や活動支援を受ける福祉サービス。生涯学習：年齢や障害の有無を問わず学び続ける考え方。医療的ケア：喀痰吸引、経管栄養など日常的に必要な支援。

重症心身障害：重い肢体不自由と重い知的障害が重なる状態。

視線入力：目の動きを読み取り、操作や描画につなげる入力方法。

スイッチ：非常に微かな力での、押す、触れるなどの動作で意思を伝える入力装置。

療育機器：学習や意思表出を助ける支援機器の総称。

厚労省生活介護利用モデル事業：卒業後の学びを生活介護で継続するモデル事業。

アートブック『Gaze Art Book』についてはこちらから(https://ainomi.com/gaze-art-book/)

厚労省生活介護利用モデル事業採択についてはこちらから(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000111672.html)