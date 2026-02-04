AI時代のクリエイター育成プラットフォーム「AI LAB STARTUP」学習・制作・公開・交流を一気通貫で支える基盤を自社開発で実装、第二フェーズ始動

アッパークリエイティブ合同会社

AI LAB STARTUP（代表：白井達也、本社：東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F）は、AI時代のクリエイター育成を目的としたプラットフォームにおいて、学習・制作・公開・交流までを一気通貫で支える4つの基盤機能を、すべて自社開発により実装・公開したことをお知らせします。

本リリースは、2025年に発表した第一弾に続く「AI LAB STARTUP 第二フェーズ」の発表となります。

AI LAB STARTUP 公式サイト

AIクリエイターの挑戦を、一過性で終わらせないための基盤を構築しました。

▪️第一弾について

第一弾では、AI LAB CREATIONとして

毎月1作品を選出し、賞金10万円を贈呈する月間AI作品コンテストの開催を発表しました。

▪️第二フェーズの位置づけ

第二弾となる今回は、その挑戦や表現が一過性で終わることなく、

学びと実践が循環し続ける環境を整えるため、プラットフォーム基盤そのものの開発に注力しています。



▪️第二フェーズで公開した4つの自社開発機能

1．学習ダッシュボード

AI LAB STARTUP独自に設計した学習ダッシュボードを実装しました。

学習状況や進捗を可視化し、制作と並行しながら学びを進められる構成となっています。

外部ツールに依存せず、実践を前提とした学習体験を支える基盤機能です。

※画像は開発中の画像です。プレ会員様の声を元に、日々アップデートを行なっております。

▪️2．SHOWCASE（クリエイターショーケース）

結果だけでなく、制作プロセスまで可視化するアウトプット基盤

SHOWCASEは、完成した作品に加え、制作意図や制作過程を紐づけて公開できる

アウトプット特化型のクリエイティブプラットフォームです。

投稿はAI LAB STARTUPの会員のみが行い、

公開された作品は一般の方も閲覧可能な設計となっています。

AI動画・音楽・ビジュアル表現をはじめ、

企画書、Webデザイン、試作品など、学習過程で生まれたアウトプット全般を対象としています。

▪️3．素材格納庫（HANGAR）

動画、BGM、画像、資料など、

制作現場ですぐに使える素材を集約した格納庫機能です。

制作データを蓄積・再活用することで、

学習と制作を「資産」として残せる環境を提供します。

▪️4．コミュニティラボ (LAB)

会員同士が交流できるフォーラム型コミュニティです。

制作相談や情報共有、フィードバックを通じて、

AIを使った創作を一人で続けないための環境を整えています。

▪️2026年、AI LAB CREATIONは次のステージへ

AI LAB CREATIONは現在、AI動画や音楽などの表現を通じて、賞金制度を含む形で収益チャンスにも挑戦できる場へと進化しています。

毎月、

・自由に表現する「フリーテーマ部門」

・テーマに挑む「企画部門」

の2軸で展開し、表現の幅と挑戦の機会を広げています。

また、2025年11月より本格始動した公式YouTubeチャンネルは、

2026年1月31日時点で登録者数2万人を突破するなど、AIクリエイターを中心に参加者・視聴者の輪が急速に広がっています。

「好きなことを続けたい」

「表現を副業や次の一歩につなげたい」

そんな想いを持つAIクリエイターを後押しするプラットフォームです。

■ BUSINESSUP構想について（法人向け展開）

AI LAB STARTUPでは現在、

個人クリエイター向けの学習・制作・公開基盤に加え、

法人・事業者向けにAI活用を支援する新サービス「BUSINESSUP」の展開を予定しています。

BUSINESSUPは、

企業やチームにおける

AI活用による業務効率化

クリエイティブ制作支援

AI人材育成・内製化支援

を目的とした法人向けプログラムです。

個人の学びとアウトプットを、ビジネスや実務の現場へとつなげる役割を担い、

AI LAB STARTUP全体のエコシステムを拡張する取り組みとして開発を進めています。

▶ BUSINESSUP 詳細ページ

https://ailabstartup.jp/businessup

■ グランドローンチに向けた今後の展開

AI LAB STARTUPは現在、グランドローンチに向けて継続的な開発を進めており、

近日中の正式ローンチを予定しています。

プレ会員やユーザーからのフィードバックをもとに、

機能改善・拡張を重ねながら、本格的な提供開始に向けた準備を進めています。

■ 会社概要

会社名：アッパークリエティブ合同会社

事業内容：映像・デザイン制作、AI教育育成事業、YouTube番組運営

所在地：東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

代表者：白井達也

URL：https://ailabstartup.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@ailab-creation

■サービス情報

AI LAB STARTUP / AI LAB CREATION

https://ailabstartup.jp/