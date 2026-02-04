enableX、生成AIの“社会実装”に焦点を当てた『AI社会実装白書 Vol.1』を公開

株式会社enableX

株式会社enableX（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：釼持駿、以下「enableX」）は、生成AIの社会実装をテーマとしたレポート『AI社会実装白書 Vol.1 ～パーソナライゼーション、マルチモーダルAIを中心に、知性の展望～』を公開しました。

本白書は、生成AIを単なる業務効率化ツールとしてではなく、人間の意思決定や創造性を補完・拡張しうる「パートナー」として捉え、社会実装における論点・課題・技術展望を体系的に整理したものです。

背景：生成AIは「導入」から「実装」の局面へ

本書をダウンロードする :https://enablex-inc.com/wp07-ai-social-implementation-whitepaper-vol1/

生成AIは、企画・顧客応対支援・アイデア創出・コミュニケーション支援など、ビジネスの現場へ急速に浸透しています。一方で、現場では「導入後に本当に成果が出るのか」「判断のブラックボックス化をどう検証するのか」「若手成長を阻害しないか」といった慎重な問いも絶えません。

enableXは、生成AIの価値を最大化するためには、単なるPoCやツール導入に留まらず、現場で成果を出すための実装力（運用設計・人材・ガバナンス）が不可欠であると考えています。

白書の主な内容

1．生成AI社会実装の現状と課題整理

生成AIが「道具」から「パートナー」へと役割を変えつつある現状を踏まえ、日本のワーカーへの影響や活用の方向性を俯瞰しながら、国内外の政策・ガイドライン動向を整理しています。

2．技術展望：パーソナライゼーション

個性化されたAIが、個人の思考や暗黙知を取り込み「第二の自分」として機能する可能性を整理し、導入・活用における課題と、Human-in-the-Loopを前提とした信頼性設計の重要性を示しています。

3．技術展望：マルチモーダルAI

テキスト・音声・画像など単一モーダルの限界を踏まえ、複数モーダル統合による認識・判断の高度化や、物理世界へ介入する「世界モデル」やフィジカルAIへの展望を論じています。

4．現場の論点：研究者・実装者・エンドユーザー視点の課題整理

マルチモーダルAI開発の先駆者へのインタビューを通じて、技術進化と実装障壁（コスト・速度・説明性など）を整理するとともに、事業責任者やエンドユーザーが直面する課題（ROI、データ整備、運用定着、信頼性と使いやすさの両立）を論点としてまとめています。

5．人間拡張の可能性（Neuron×AI）

神経科学×AI（NeuroTech）のポテンシャルに触れ、集中・ストレス・学習など人間の状態理解と、UX高度化につながる技術展望を整理しています。

6．短期・中期・長期の社会実装展望

短期の生成AI活用拡大から、中期のAIエージェントとPhysical AIの台頭、長期の新技術融合による価値創造領域まで、時間軸での展望を示しています。

enableXの視点

enableXは、生成AIの社会実装において重要なのは「AIで何ができるか」ではなく、

“人間が責任を持って介入しながら、AIと共に価値を高める設計”であると考えています。

本白書が、生成AIを活用する企業・組織にとって、導入の次にある「実装」へ進むための実践的なヒントとなることを目指しています。

筆者プロフィール

小村 淳己

株式会社enableX Executive Director / Technology統括。先進Tech領域の事業開発を主導し、AIではAX Solution／AX Product、GenAI Dev／Refineなどのサービスを提供。官民学に対し各種AI技術、パーソナライゼーション、LLMソリューションを展開した実績とともに、DeepTech Hub、Neuron AI Lab等を通じてテクノロジーの社会実装を推進。JDLA Engineer資格、CAN 応用脳科学プラクティショナー資格保有。電気工学修士、マサチューセッツ大学MBA。

Nguyen Tuan Duc

株式会社enableX 研究・技術顧問。多数の学術論文での受賞歴と特許を有し、日本企業においてAI研究・開発を主導。官民向けに複数のLLMを事前学習段階から構築・実装した実績を持ち、高速GPU適用やインフラ技術にも精通する。2018年にAimesoft（ベトナム）を設立し、マルチモーダルAIの先駆者としてデジタルヒューマン実現に向けたAI技術の社会実装を日本および東南アジアで推進。東京大学博士（情報理工学）。

AI社会実装白書 Vol.1 紹介動画

株式会社enableXについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F8bLOVtmLl0 ]

enableXは、ビジネスリーダーシップを提供し、事業創出・成長、変革をAIネイティブな事業開発プロセスにより実現する事業開発ファームです。グローバルからビジネスリーダーが集まり、事業創造・成長を推進しています。特に、本白書の領域であるテクノロジー分野においては、生成AIやパーソナライゼーション、Neuro/Physical AIなどの先端テクノロジーと実行力を有し、大企業・官公庁・スタートアップに対し、戦略策定からプロトタイピング、実装・運用まで一貫した支援を行っています。

enableXの強み：

1. ビジネスリーダーシップを持つチーム・世界標準の事業開発力

起業～IPO/売却など成功体験を持つビジネスリーダーが、戦略から実行まで一気通貫で完遂

2. グローバル協業を可能にするネットワーク

北米・欧州・アジアを中心としたキープレイヤーネットワークと、交渉をリードする外交官機能で事業開発を強力に推進

3. 事業開発のスピードを高める深層的AI実装力

事業開発の知見が永続的に組織学習されハードな意思決定をも支える、デジタルツイン・生成AI・ナレッジベース技術

4. 事業創造・成長を目的に置いた、柔軟な協業スキーム

成果にコミットしづらい短期コンサルティング型から、JV/Fund/スイングバイ型など、事業創造パートナーとして、柔軟な型で、ロングタームに事業執行を実行

株式会社enableX 会社概要

会社名：株式会社enableX

所在地：東京都千代田区麴町3-5-17 晴花ビル 7階

代表者：代表取締役 釼持駿

事業内容：事業開発支援、AIテクノロジー開発・導入支援、クロスボーダープロジェクト支援、M&A支援、デジタル事業変革支援

URL：https://enablex-inc.com/