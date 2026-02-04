NetApp、革新的なデータプラットフォームによりアメリカ最大規模のスポーツイベント、第60回スーパーボウルにてデータ運用を支援

ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤千春）-インテリジェント データ インフラストラクチャ企業であるNetApp(R)（NASDAQ: NTAP）は、米国時間2月8日（日）に開催される第60回スーパーボウルにおいて、データ運用の支援をすることを発表しました。NetAppは、インテリジェントなデータ インフラストラクチャ企業のサンフランシスコ・49ersおよびナショナル・フットボール・リーグ（NFL）の公式パートナーとして、現地Levi’s(R) Stadiumでの熱狂的な観戦から、地球の裏側でも放映される中継に至るまで、ファンのリアルおよびデジタルな体験を支えるエンタープライズ グレードのデータプラットフォームを提供します。





アメリカン フットボールがテクノロジーとともに進化する中、スポーツから生まれる膨大なデータは混沌とする一方です。各パスに関する情報を取得するセンサー、各プレーを記録する写真や動画、さらにはソーシャルメディア上でのファンの交流など、これらすべてが新しいデータポイントとして各試合の永久的な記録となります。そして今年、第60回スーパーボウルで生成されるすべてのデータは、全米でも最先端のテクノロジーを備えたスタジアムの一つであるLevi’s(R) Stadiumから発信されます。決勝戦で生み出される膨大なデータストリームに備えるため、49ersとNFLは、NetAppのソリューションを活用したインテリジェントなデータ インフラストラクチャを構築し、データの才能を最大限に解き放つ（Unleash Genius(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.netapp.com%2Fvideo%2Fsvppthdsy4g%2Funleash-genius%2F&esheet=54405016&newsitemid=20260127322960&lan=en-US&anchor=Unleash+Genius&index=1&md5=1c5a299baa2fd600d4cf5e899c8ed3d7)）ための適切な基盤を整えました。NFLのグローバルなファンは、場所を問わないシームレスな体験を求めています。今回のパートナーシップにより、Levi’s(R) Stadiumで第60回スーパーボウルを観戦する場合でも、例えば国外のロンドンでストリーミング視聴する場合でも、その興奮はいつでもどこでも、変わらない形でファンに届けられます。動画ファイルの管理からミリ秒単位でのソーシャルメディア投稿の翻訳に至るまで、インテリジェントなデータ インフラストラクチャによって、すべてのファンが一体感を感じられる体験が実現します。49ersのエグゼクティブ バイスプレジデント兼技術統括責任者であるCosta Kladianos氏は次のように述べています。

「Levi’s(R) Stadiumはシリコンバレーに位置していることもあり、もともとテクノロジーの運用に高い水準を維持していますが、第60回スーパーボウルの開催地として、世界中のNFLファンに対しても卓越した体験を提供する必要があります。高性能なストレージはデータ運用において不可欠な要素であり、NFL最大級の屋外4Kディスプレイの稼働から、リアルタイムでの物販や飲料食品の在庫の追跡まで、あらゆる活動を支えています。NetAppは、ワールドクラスのファン体験を提供するために必要となるインテリジェントなデータ インフラストラクチャを支えています。」



NFLの最高情報責任者であるGary Brantley氏は次のように述べています。

「NFLは昨年のシーズンから急速に、その存在感と認知度を国際規模で高めています。2025年には初めてマドリードでレギュラーシーズンの試合を開催しました。データは、世界中のより多くの人々に高品質なインタラクションを届けるうえで重要な要素です。NetAppのソリューションによって支えられたインテリジェント データ インフラストラクチャにより、シリコンバレーでプレーする場合でも、アメリカ国外でプレーする場合でも、変わらない同じレベルでファン体験を提供することが可能になります。」



NetAppの最高マーケティング責任者であるGabie Bokoは次のように述べています。

「世界はデータを基盤に動いています。スポーツのように極めてフィジカルな産業も例外ではありません。イノベーションのためのデータの最適化では、データを『どこに置くか』だけでなく『どう流れるか』を考えることも重要です。スーパーボウル開催期間中のLevi’s(R) Stadiumほどそれが明確化される場所はありません。スタジアムという場所は、従来型のデータセンターではありませんが、試合中はあらゆるデータがあらゆる場所を行き交う、インタラクティブなデータセンターへと変貌します。」

関連情報

- NetApp and the NFL power the future of intelligent sports(https://www.netapp.com/video/hu0offroafi/netapp-and-the-nfl-power-the-future-of-intelligent-sports/)- NetApp and the 49ers Foundation Launch Data Science Education Partnership(https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20251014-822314/)- San Francisco 49ers and NetApp Team Up to Elevate Operations and Fan Experience(https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20250128-979350/)- NFL Names NetApp the Official Intelligent Data Infrastructure Partner(https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20250410-664357/)- San Francisco 49ers and NetApp: Powered by Intelligent Data Infrastructure(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.netapp.com%2Fpartnerships%2F49ers%2F&esheet=54405016&newsitemid=20260127322960&lan=en-US&anchor=San+Francisco+49ers+and+NetApp%3A+Powered+by+Intelligent+Data+Infrastructure&index=6&md5=0053bbc3a6fa11c585cc02ce137a9964)- The National Football League and NetApp: Powered by Intelligent Data Infrastructure(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.netapp.com%2Fpartnerships%2Fnfl%2F&esheet=54405016&newsitemid=20260127322960&lan=en-US&anchor=The+National+Football+League+and+NetApp%3A+Powered+by+Intelligent+Data+Infrastructure&index=7&md5=c2749967fe73958ffcc90b5aa47617b7)

NetAppについて

NetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。

その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォームです。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAP の実績に基づき、AI Data Engine や AFX による自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。

NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。

NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。詳細については、https://www.netapp.com/ja/をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。またX(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/netapp)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp/)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp/)でNetAppをフォローしてください。

NetApp、NetAppのロゴ、および www.netapp.com/TM(http://www.netapp.com/TM) に記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。