ローデ・シュワルツ、0.80 mm RFコネクタ搭載でDC～150 GHzをギャップレスに測定可能な世界初のRFパワーセンサを発売

新しいR&S NRP150Tサーマル・パワーセンサは、次世代の高性能な0.80 mm同軸RFコネクタを搭載して最高150 GHzの周波数に対応できるという、世界で市販されるRFパワーセンサのなかで、帯域に制限されない最も広い周波数レンジを実現しています。そのため、将来の車載レーダー用帯域などを含む高周波パワー測定に新たな応用が広がります。加えて、この新しい広帯域パワーセンサを使えば、RF計測機器の検証やキャリブレーションも効率化できます。

R&S NRP150Tは、最高150 GHzまでに対応可能な新しい0.80 mm同軸コネクタを採用した世界初のRFパワーセンサです。

新しいR&S NRP150Tサーマル・パワーセンサによって、ローデ・シュワルツはR&S NRPxTシリーズの周波数レンジを150 GHzにまで拡張します。現在、自動車産業ではADAS/ADをめぐって、先進のレーダーセンサのために最高148.5 GHzまでの新しい周波数域を設定しようと標準化機関と協力して取り組んでいます。これに対し、新しいR&S NRP150Tは、その新たな高周波数域を含めて車載レーダーのすべての帯域をカバーできる初めてのRFパワーセンサとなります。もちろん車載アプリケーション以外にも、同センサは衛星/衛星間通信や電波天文学などさまざまな分野のパワー測定にも対応でき、より高い周波数域での調査や探査を可能にします。

高速な測定と広い周波数レンジで効率を向上

R&S NRP150Tサーマル・パワーセンサなら、最大500回/秒の測定を実現します。そのうえ広い周波数レンジを兼ね備えているため、スペクトラム全域を一度にスイープ測定でき、ベクトル・ネットワーク・アナライザをはじめとするRF計測機器の検証やキャリブレーションを素早く行えるようになります。また、同パワーセンサは150 GHzまでの周波数をサポートする次世代の0.80 mm RFコネクタを採用したあらゆるアプリケーションに利用でき、デバイスの開発や部品の製造をしっかりサポートします。

技術の卓越性と使いやすさを両立

R&S NRP150Tサーマル・パワーセンサは、-35～+20 dBmという広いダイナミックレンジに加えて、長期的な安定性も実現しています。動作温度0～+50℃の範囲内では環境温度の変動が補正されるため優れたドリフト性能を発揮して、周囲の温度変化や帯域外信号に対する耐性を維持します。この最大電圧定在波比（VSWR）1.7を実現したセンサがあれば、優れた整合性のもとでの効率的な電力伝送を保証できます。しかもUSB接続であるため使いやすく、標準的なPCやAndroidモバイル端末では無料のリモート制御アプリが使えるほか、ローデ・シュワルツのR&S NRXベースユニットを介しての互換性も備えています。

NMIトレーサビリティ

R&S NRPxTシリーズのすべてのパワーセンサと同じように新しいR&S NRP150Tセンサも、ある周波数帯を商業利用や産業利用するうえで前提となる国家計量機関（NMI）へのトレーサビリティを実現しています。ドイツ連邦物理・技術研究所（PTB）をはじめとする欧州のNMIは、ローデ・シュワルツの技術をもとに当社と協力して、110～170 GHzのDバンドにおけるNMIトレーサビリティを世界で初めて確立しました。この周波数帯にはR&S NRP150Tパワーセンサが利用する150 GHzまでの周波数も含まれています。

