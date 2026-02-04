日本特殊陶業の中長期的なIT運営変革、及び製造業のIT変革の実現へ

SCSK株式会社

SCSK株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員 社長：當麻 隆昭、以下 SCSK）とNiterraグループ 日本特殊陶業株式会社（本社：名古屋市東区、社長：川合 尊、以下 日本特殊陶業）の合弁会社である、SCSK Niterra ITソリューションズ株式会社（以下SNITS）は2026年1月より事業を開始しました。

SNITSは、NiterraグループのITシステムに関する保守・運用業務を中核としながら、SCSKが持つ高度なIT技術と人材育成ノウハウを融合させ、製造業におけるIT運営の変革を推進します。

※ 参考プレスリリース：https://www.scsk.jp/news/2025/pdf/20250408.pdf

1．SNITSの事業

日本特殊陶業の業務システムおよびITインフラの運用・保守を中核とし、SCSKのIT運営ノウハウ・人材育成力・先進技術力を結集して、製造業のIT運営の高度化を行います。

- 業務システムの運用・保守- ITインフラの運用・保守- IT運営のデジタル化

SCSKのIT運営ノウハウ、人材育成ノウハウを活用し「安定したIT運営」「変化・成長し続ける（持続的に成長する）組織風土・IT運営基盤」を確立したうえで、AIなどの先進技術を活用したIT運営のデジタル化、および高度化・効率化を図ります。

2．SNITSのビジョン

「製造業 No.1のITプロフェッショナル運営力」を確立し、製造業の未来を、共に創る

～テクノロジーで、日本のものづくり・つくるひとの傍に新しい力を。～

私たちSNITSは、日本の製造業が世界で再び輝くために、「現場の強み」と「ITの進化」をつなぐ新しい価値を創り続けます。

製造現場は高い技術力・現場力を持ちながらも、DX化やデータ活用にはまだ大きな余地があります。

一方、IT領域では個別最適化や属人化が進み、全体最適や自律化が求められる時代に入りました。労働人口の減少、技能伝承の難しさ、IT人材不足といった社会課題も深刻化し、“ITを強くすることが企業の未来を強くする”時代が到来しています。しかし、従来の仕組みだけでは、この急激なニーズに応えきれません。

だからこそ立ち上がったのが、SNITSです。日本特殊陶業が持つ製造業の知見・現場力と、SCSKが培ってきたIT運営力・人材育成力・先進技術力。その二つを掛け合わせ、持続的に成長し続けるIT運営力を確立すること。これこそが私たちの使命です。

＜社名「SNITS」に込めた想い＞Spark the Nexus, Ignite Technology and your Spirit.

Spark・・・輝かせる

Nexus・・・つながり、結合点、核心

Ignite・・・火をつける、鼓舞する、未来に向かって進む

Technology・・・現場業務を深く理解し、ITプロフェッショナルとしてテクノロジー活用にこだわる

Spirit・・・社員一人ひとり、そして共に歩むお客様・パートナーの皆さまの心に訴える／響かせる

3．SCSK Niterra ITソリューションズ株式会社 代表取締役社長 齋藤 幸彦のコメント

日本特殊陶業が培ってきた現場力と、SCSKが持つ高度なIT運営力・人材育成力を結集し、現場とITをつなぎ、データとテクノロジーを活かし、製造業の競争力を根底から支えるパートナーとなるべく、当社SNITSは始動しました。私たちは、「製造業 No.1のITプロフェッショナル運営力」を掲げ、日本特殊陶業をはじめとする製造業の皆さまと共に、継続的な変革に挑み続けます。データとAIが現場で自然に活用される世界、現場とITが対立ではなく共創する社会、そして、ものづくりを支える人が誇りを感じられる未来を実現していきます。

Spark the Nexus, Ignite Technology and your Spirit.（SNITS）

この言葉に込めた想いのとおり、技術と人の可能性を最大限に引き出し、ものづくり大国・日本の未来を共に切り拓いていく所存です。

4．SNITSの会社概要

SCSK株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152961/table/50_1_0021682bd2756acf76e7f81c7fec6e19.jpg?v=202602040621 ]

SCSK株式会社は、コンサルティングから、システム開発、検証サービス、ITインフラ構築、ITマネジメント、ITハード・ソフト販売、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）まで、ビジネスに必要なすべてのITサービスをフルラインアップで提供しています。また、ITを軸としたお客様や社会との共創による、さまざまな業種・業界や社会の課題解決にむけた新たな挑戦に取り組んでいます。

https://www.scsk.jp/

※掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。