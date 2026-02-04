AGEST、QAエンジニアによる高度な検証を短期集中で提供する「負荷テスト5営業日対応サービス」の提供を開始

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST（本社: 東京都文京区、代表取締役 社長執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」）は、本日よりQAエンジニアによる高度な検証を短期集中で提供する「負荷テスト5営業日対応サービス」の提供を開始することをお知らせいたします。

■提供開始の背景

システムにおける性能テスト（負荷テスト）は、アクセス集中時の不具合を未然に検出し 、応答遅延やシステムダウンによる機会損失、企業ブランドの低下を防ぐために不可欠です。システムの限界性能を確認し、事前にリスクへの対策を講じることで、利用者の離脱やクレーム、経済的損失を回避することが可能になります。

しかし、従来の性能テスト（負荷テスト）には「高度な専門知識を持つ技術者の確保」や「テスト環境構築のノウハウ不足」といった課題があり、十分な検証ができないままリリースせざるを得ないケースが少なくありませんでした。

こうした課題に対し、品質保証（QA）に特化した専門企業であるAGESTは、多数在籍するQAエンジニアの知見と高度な検証能力を結集し、わずか5営業日でテスト計画の策定から実施までを完結させる短期集中型のサービスを提供します。 専門人材の確保や技術的なノウハウ不足といった現場のボトルネックを、当社のQAエンジニアが直接解決することで、開発の最終局面においてもスケジュールを遅延させることなく、高品質なテストサービスを提供してまいります。







■サービス概要

本サービスは、通常時やピーク時を想定した現実的な負荷をシステムにかけ、応答時間や処理能力、エラーの有無を確認する検証です。本サービスでは、当社のQAエンジニアが高負荷時の不具合を事前に検出し、気になった機能だけを、気になった時にすぐ実施できる機動的な品質確認を提供します。

以下のような課題を持つプロジェクトに最適です。

- スピード重視:「とにかく急ぎで進めたい！」というスピード重視のプロジェクト- コスト抑制: 「コストを最小限に抑えたい」と予算が限られているプロジェクト- リソース不足: 「人手が足りない…」と作業リソースが不足している場合- ピンポイント検証: 特定の機能や画面のみを迅速に確認したい場合

事前に記入いただいたヒアリングシートの内容に基づいて、STEP1のテスト仕様書作成から、STEP4の負荷テスト実施までを5営業日で対応します。

＜導入開始までの流れ＞

＜基本プラン＞

基本的な「負荷テスト5営業日サービス」を実施するための標準パッケージです。

その他条件等については、サービスサイトをご覧ください。

■お申し込みについて

本日より、下記フォームより受付を開始いたします。

AGESTは、本サービスを通じてシステムの『潜在的なリスク』を安心へと変える価値を高め、今後もお客様のビジネスの安定稼働と、新年度に向けた円滑なサービス提供に貢献してまいります。

以上

【AGESTについて】

AGESTは、「テクノロジーですべてのDXに豊かな価値と体験を」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーの研究や最新技術に対応したQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて、高度デジタル社会の発展に貢献しています。

https://agest.co.jp





【本サービスに関するお問い合わせ】

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社AGEST IR広報室 広報担当

Mail:ml-pr@agest.co.jp

Tel:03-5333-1246