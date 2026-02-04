【2/18（木）14:00-15:00 オンライン】金融機関のための生成AI活用戦略― Boxが支えるデータガバナンス × neoAIが実現する業務変革―

概要

株式会社neoAI

株式会社neoAIは、Box Japanと共同でセミナーを開催いたします。

生成AI時代におけるデータガバナンスと生成AI活用ユースケースを中心にお話しします。

是非ご参加ください。

セミナー概要

生成AIの活用が金融業界でも進む中、AIを活用した業務効率化への期待と同時に、データ管理やセキュリティへの懸念も高まっています。本セミナーでは、生成AIを“安心して業務で使う”ための考え方を、BoxとneoAIの視点から解説します。Boxからは、生成AI時代に不可欠となるデータガバナンスや情報セキュリティ、コンテンツ管理基盤の重要性をご紹介し、neoAIからは生成AIを活用した金融業務の効率化・高度化の具体的な活用イメージをお伝えします。生成AI活用を検討中の地域金融機関の皆様にとって、実践的なヒントを得られる内容となっておりますので、奮ってのご参加をお待ちしております。

セミナーお申し込みリンクはこちら(https://client.eventhub.jp/form/1beb5375-e389-4ed7-bcac-51d013d07de1/formprofile?isTicketSelected=true)

詳細はこちら(https://japan.box.com/gen-ai-strategy-finance-20260218)もご覧ください。