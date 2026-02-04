THE GALLERY企画展　深澤 武　写真展「桜」を開催

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、ニコンプラザ東京・大阪の写真展会場「THE GALLERY」にて、THE GALLERY企画展 深澤 武 写真展「桜」を2026年3月3日（火）より開催します。



●作家のコメント

毎年変わらずに花を咲かせる桜。北海道から沖縄まで、桜を愛でながらの旅を続けてきました。その土地に根差した桜は美しく、風景ともよく調和しているように感じます。北海道の牧草地に咲くエゾヤマザクラ、雪解けの東北地方に咲くオクチョウジザクラ、屋久島の森を彩るヤマザクラなど、野に咲く桜からは逞しさを感じます。

一方「普賢象」や「御車返」などの栽培品種は、人の手によって受け継がれてきた桜です。国内に自生する野生の桜は10種ありますが、野生種が交配することで生まれた栽培品種は数百種になると言われています。

数百枚の花弁を持つ菊咲き品種、香りが強い匂桜、緑色の花弁を持つ「鬱金」や「御衣黄」など、それぞれ謂れや歴史がある個性豊かな桜たちです。知れば知るほどにその魅力は増してゆくのです。



【プロフィール】

深澤 武 （ふかざわ たけし）

1974年埼玉県生まれ。東京理科大学工学部卒業後フリー。2004年のD70登場以来、ニコンデジタルカメラで自然風景の撮影に取り組んでいる。北は利尻山、南は宮之浦岳（屋久島）まで日本各地を取材する。近年は奄美群島や琉球諸島など、琉球弧の島々へフィールドを広げ、「黒潮に育まれた生命」をテーマに撮影を続けている。「沖縄・八重山諸島」、「奄美・琉球」、「にっぽん桜めぐり」（共に青菁社）など著書多数。

ニコンカレッジ講師。公益社団法人日本写真家協会会員。



●THE GALLERY 企画展 深澤 武 「桜」

会 場：ニコンプラザ東京THE GALLERY、ニコンプラザ大阪THE GALLERY

展示期間：東京 2026年3月3日（火）～3月16日（月）

大阪 2026年3月26日（木）～4月8日（水）

開館時間：10時30分～18時30分（日曜日休館／最終日は15時まで）



●「THE GALLERY」について

「THE GALLERY」は2017年に東京・大阪に開設した写真文化の普及・向上を目的とする写真展会場です。ニコンの機材を用いて著名な写真家が制作した質の高い作品を展示する企画展の他、ニッコールクラブ会員展、写真団体展などを開催します。