ナレッジワーク、販売代理店向けの営業支援プロダクト「ナレッジワーク for パートナーセールス」を提供開始

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、CEO：井上拓海）との戦略的パートナーシップのもと、パートナー（代理店）向けの営業支援・営業管理を実現する新プロダクト「ナレッジワーク for パートナーセールス」の提供を開始しました。

◼️新プロダクト「ナレッジワーク for パートナーセールス」

「ナレッジワーク for パートナーセールス」は、ナレッジワークが提供するセールスAIプロダクトと、パートナープロップが提供するPRM（パートナーリレーション管理）の知見を掛け合わせ、代理店・パートナーチャネル領域における営業支援、営業連携、活動分析を実現するプロダクトです。

◼️「ナレッジワーク for パートナーセールス」ご提供の背景

企業の成長戦略において、自社の営業力だけでなく、リセラーや販売代理店を含めた「パートナーセールス」の重要性はますます高まっています。

しかしパートナーセールスは営業支援、営業連携、活動分析それぞれにおいて課題を抱えており、効率と成果が充分に生み出せていません。

◼️「ナレッジワーク for パートナーセールス」が実現すること

「ナレッジワーク for パートナーセールス」を提供することで、パートナー企業（販売代理店）向けの営業支援・営業連携・活動分析を推進できます。

営業支援

パートナー企業の営業担当が自社商品やその販売方法を簡単に理解できます。

営業連携

パートナー企業の営業担当との連携が簡単に推進できます。

活動分析

パートナー企業の営業担当の活動がデータで把握できます。

◼️「ナレッジワーク for パートナーセールス」の主な特長

営業支援プラン

商品や顧客に関する資料やノウハウや、営業手続きに関する情報を様々な検索方法で簡単に探せます。これにより、パートナー企業の営業担当が自社商品やその販売方法を簡単に理解できます。

営業連携プラン

メール配信でパートナーへ迅速に情報共有でき、問い合わせをチケット形式で管理可能です。加えて、案件登録から申込承認通知まで一元化し、パートナー体験向上・監査対応を実現します。契約書や活動記録なども一元化し、リストや停滞案件を早期把握できます。これにより、パートナー企業の営業担当との連携が簡単に推進できます。

活動分析機能

どの資料がどれくらい利用されているかを、どのメンバーがどれくらい利用しているかを分析できます。これにより、パートナーの企業の営業担当の活動がデータで把握できます。

◼️オンラインセミナーのご案内

「ナレッジワーク for パートナーセールス」の全貌をご紹介するオンラインセミナーを開催いたします。企業がパートナーセールスをマネジメントするうえで直面する課題や、その乗り越え方をご紹介します。営業企画・営業責任者のみなさま、ぜひご参加ください。



▼お申し込みはこちら

https://knowledgework.cloud/seminar/product-kw-for-ps_20260226/pr

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供しています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」による営業部門の現場変革を推進しています。

AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/



所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product



