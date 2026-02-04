TD SYNNEX、教育現場の学びを高めるICTソリューション提供を強化

TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持重隆、以下「TD SYNNEX」）は、教育現場の学びを高めるICTソリューションの提供強化に向けた取り組みを本格的に開始いたしました。

TD SYNNEXは、Apple Japan合同会社（本社：東京都港区、以下「Apple」）の認定ディストリビューターとして、全国の販売パートナーと連携し、iPadおよびMacBook製品を活用したデジタル活用の推進を通じて、教育の質の向上とICT環境整備を支援してまいります。

■背景

「導入」から「活用」へ。学びのデジタル化が次の段階へ

近年、日本の教育現場では、文部科学省が推進するGIGAスクール構想を契機に、児童生徒一人一台端末の導入が進み、ICT環境の整備が急速に進展しています。その一方で、現場では「導入から活用へ」の移行期を迎えており、授業での活用定着や教員のICT指導力向上、校務の効率化、情報セキュリティ対応など、さまざまな課題が浮き彫りになっています。

こうした状況の中、Apple製品は直感的な操作性と高いパフォーマンスを兼ね備え、子どもたちの創造力や表現力を引き出す学習ツールとして、世界中の教育現場で高く評価されています。iPadやMacBook Airを活用した探究学習、STEAM教育、協働学習など、個別最適化された学びを支えるデジタル環境の中核を担う存在です。

TD SYNNEXは、世界100カ国以上・取引メーカー数1,500社超のグローバルネットワークと豊富な製品ポートフォリオを強みに、国内外のIT製品を組み合わせた最適なソリューションを提案するソリューションアグリゲーターです。

今回、Appleの認定ディストリビューターとなることで、教育現場の多様なニーズに応じたICT環境整備を支援し、学びのデジタル化を次のステージへと導いてまいります。

教育現場の多様なニーズに応え、創造性と学びを拡張するApple製品ラインナップ

TD SYNNEXでは、教育機関向け（GIGAスクール構想対象外）に、以下のApple製品の取り扱いを開始します。端末の選定から環境構築・運用支援まで、ワンストップでサポートできる体制を整備しています。

Apple製品は、創造性・表現力・コラボレーション力を育むツールとして教育現場で高く評価されています。直感的な操作性と高いパフォーマンスにより、子どもたちは自ら考え、試し、発信する学びのサイクルを体験できます。また、「Apple Intelligence」による生成AI機能が搭載され、作文や要約、デザイン、研究発表などをアシスト。生徒一人ひとりの表現力や思考力を高める“新しい学びの形”を実現します。

＜Apple製品ラインナップ＞

・iPad（A16チップ搭載モデル）

薄型・軽量ながら高性能なA16チップを搭載。11インチのLiquid Retinaディスプレイで映像や教材を鮮やかに表示します。

Apple Pencil（USB-C対応）を組み合わせることで、手書きのノートやスケッチ、アイデア出しがスムーズに行え、創造的な授業や課題制作を支援します。Magic Keyboard Folioは、2つのパーツに分かれるフレキシブルなデザイン。取り外せるキーボードとiPadを守るバックパネルは、どちらもマグネットで取りつけられます。

・iPad Air（M3チップ搭載モデル）

圧倒的なパフォーマンスと軽快さを備えたM3チップを搭載。

「Apple Intelligence」機能により、ノート整理や作文支援、課題の要約などをアシストし、学習効率を高めます。

Apple Pencil ProやMagic Keyboardとの組み合わせで、タイピングやメモも快適に行えます。

・MacBook Air（M4チップ搭載モデル）

M4チップと最大18時間のバッテリー駆動により、研究・論文作成・映像編集など負荷の高い作業にも対応。iPhoneとのシームレスな連携（ユニバーサルクリップボード、Handoff、Sidecarなど）により、学内外での作業効率を飛躍的に向上させます。

さらに、Apple製品はiPadやMac、iPhone間でのデータ連携がスムーズで、教師・生徒ともに安全かつ効率的にICTを活用できます。授業だけでなく、校務や課外活動など、学校生活全体のデジタル化を支えるプラットフォームとしても機能します。

製品に関するお問い合わせはこちら：https://jp.tdsynnex.com/inquiry

■TD SYNNEXを通じて導入するメリット

導入から運用まで、教育DXを支えるTD SYNNEXのワンストップサポート体制

TD SYNNEXは、世界100カ国以上・取引メーカー数1,500社超のグローバルネットワークと豊富な製品ポートフォリオを強みに、国内外のIT製品を組み合わせた最適なソリューションを提案するソリューションアグリゲーターです。

当社は、教育機関・自治体・販売パートナーそれぞれの環境に応じて、端末の選定から導入・運用までをトータルにサポートします。特に教育分野においては、教育機関のDX推進に向けて、「機器販売」にとどまらず、「学びを支える環境づくり」まで伴走します。

・ワンストップ支援体制：

端末、ライセンス、保守、ネットワークまで包括的に提案

・予算対応力：

「GIGAスクールサポートパッケージ」により、限られた予算内で最適なICT環境を設計可能

・豊富な経験と知見：

全国の教育機関支援で培った知見をもとに、授業環境に最適な構成を提案

・ネットワーク機器の提案力：

セキュアな校内LAN・Wi-Fi環境の整備まで支援

TD SYNNEX代表取締役社長 國持重隆は次のように述べています。

「Apple製品の取り扱い開始は、TD SYNNEXにとって教育分野のDX支援をさらに深化させる大きな節目となります。教育のデジタル化が進む中で求められているのは、単なる端末の提供ではなく、学びの質を高める“体験”の創出です。TD SYNNEXは、全国の販売パートナーや自治体、教育機関と連携し、端末選定から環境整備、運用支援までをワンストップで提供することで、教師と生徒の双方が安心して学びに集中できる環境を整えます。Appleとの協働を通じ、テクノロジーの力で次世代の教育を支える“学びのプラットフォームづくり”に貢献してまいります。」

TD SYNNEXは、教育現場のICT活用をさらに推進し、国内外のパートナーとの連携を通じて、持続可能で質の高い学びの環境づくりに貢献してまいります。

TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

