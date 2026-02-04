ウイルソンから最新のメンズ・テニスシューズ「Rush 5」が登場 -ダイナミックなパワーと優れた耐久性

アメアスポーツジャパン株式会社

スポーツブランドのウイルソン（アメアスポーツジャパン株式会社)は、最新のメンズ・テニスシューズ「Rush 5 Tour」を2月13日より発売します。

現代テニスのスピード感、フィジカルの強さ、そして絶え間ない動きに対応するよう設計された「Rush 5 Tour」は、圧倒的な蹴り出しの速さ、妥協のない安定性、そしてツアーレベルの耐久性を提供します。刷新されたこのシリーズは、アスリートによる広範なテストを経て実証されており、アレックス・デミノー、カレン・ハチャノフ、イジー・レヘチカといったトッププレーヤーたちがコートで着用する予定です。

「Rush 5 Tour」はウイルソンのメンズ・テニスシューズのフラッグシップモデルであり、生体力学分析、先端素材の研究、そしてアスリートによる継続的な試着テストを経て、2年以上の歳月をかけて開発されました。すべての要素は、現代のテニスにおける3つの核となるパフォーマンスニーズ-「確かなホールド感」「瞬発力のある蹴りだし感」「ハイスピード時の正確なコントロール性能」を満たすために設計されています。

スピード感のあるプレーを支えるフィット感

- 実証済みの「Rushラスト（足型）」を採用： 定評のある「Rush」シリーズのラスト（足型）を採用。プレーヤーが信頼するフィット感を維持しつつ、激しい横方向の動きに対するホールド力を向上させました。- EndoFit（エンドフィット）： 内部のミッドフット・サポートシステムが足を内側から包み込み、シューズとの一体感を創出。靴内での足のズレを軽減し、高速での切り返しやストップ、蹴り出しの際に自信をもたらします。- GammaWeave エンジニアードメッシュ： アッパーに採用されたこのメッシュ素材は、横方向の荷重がかかる際に必要な構造を強化しつつ、軽量性と通気性を維持。かさばることなく足をしっかり固定し、硬さを感じさせないホールド感を実現しました。

試合開始から最後まで力強い蹴り出しをサポート

- Pebax(R) ミッドソール： 前足部に搭載されたPebax(R)が、軽量でレスポンスの良い履き心地と効率的なエネルギーリターンを実現します。- エリートランニングシューズからのインスピレーション： 一流のランニングシューズの技術をテニス用に再構築。衝撃を吸収しながらエネルギーを還元し、コートとの接地感を保ちます。その結果、長時間の試合や高強度のラリーでも、スピード感とコントロールが持続します。

あらゆる方向への機能性

- Dual Axis Speed Carbon Frame（デュアルアクシス・スピード・カーボンフレーム）： ウイルソンのラケットエンジニアリングと、ラケットテクノロジー「FORTYFIVE°」（カーボン繊維の編み方に関する革新的なテクノロジー）の知見を活かして設計。- 安定性のための「ヨーク」デザイン： 激しい左右の動きで生じるねじれの力を制御するミッドフットの設計により、最も重要な局面で安定感とコントロールを提供します。- 自然な屈曲： 横方向の動きを強化する一方で、前足部の自然な屈曲を妨げないため、前後への動きを制限することなく力強い蹴り出しをサポートします。

新色・プレミアムカラー

- 際立つデザイン： 今年の第1弾カラーとして「White/Bay/Fiery Coral」をキーカラーとして展開。今後、各グランドスラムの開催に合わせて新たなカラーが発表される予定です。

「Rush 5 Tourでの目標は、シンプルながらも野心的でした」と、ウイルソン・フットウェアデザイン担当シニアディレクターのテイト・カービスは述べています。「ダイナミックなあらゆる方向への動きをサポートしつつ、エリートプレーヤーが求めるコントロール性を維持したシューズを作りたかったのです。テニスはかつてないほど速く、フィジカルなスポーツになっており、フットウェアもそれに追いつかなければなりません。Rush 5 Tourは、まさにそのために作られた一足です。」

「Rush 5」コレクションは、初心者からプロまで、あらゆるレベルのプレーヤーの好みに合わせて選べる3つのモデルを展開します。

- RUSH TOUR 5： 安定性、圧倒的な蹴り出し力、耐久性を追求したフラッグシップモデル。高速な動きとダイナミックなプレーに対応したエリートアスリートのために設計されたモデル。25,300円（税抜: 23,000円）- RUSH PRO 5： 快適性とコントロールを追求したモデル。しっかりとしたフィット感と、卓越的な横方向のコントロールを実現し、素早い切り替えに対応。18,700円（税抜:17,000円）- RUSH LITE 5： 軽量で快適な履き心地に優れたモデル。快適なフィット感と優れたクッション性を提供。長時間のプレーでも足元の快適さをキープ。 15,950円（税抜: 14,500円）

「Rush 5」コレクションは2月13日より、ウイルソンの直営店、公式オンラインストア (http://jp.wilson.com) および、全国の取扱店にて販売を開始いたします。

本製品は、ウィメンズモデルの「Intrigue」と共に、ウイルソンの進化を続けるプレミアムテニスフットウェアのラインナップに加わります。製品詳細は、公式オンラインストアにてご確認ください。

【ウイルソンについて】

アメリカ合衆国シカゴに拠点を置く、100年以上の歴史を通じて、スポーツ界に貢献してきた実績のある世界的なスポーツ用品メーカーです。1914年に始まり、当初は食肉加工業の副産物を活用した製品を製造していました。その後、スポーツ用品に特化し、テニス、野球、バスケットボール、ゴルフ、アメリカンフットボールなど、幅広い競技の高性能な用具、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開しています。

テニスでは、ロジャー・フェデラー、アリーナ・サバレンカ、錦織圭、園部八奏など、多くのトッププレーヤーがウイルソンのラケットを使用しており、その高性能なラケットは、アマチュアプレーヤーからも広く支持されています。また業界唯一世界最高峰の4大テニス大会（グランドスラム）の2大会、「USオープン」と「ローランギャロス（全仏オープン）」のオフィシャル公式ボールサプライヤーと公式ストリンガーを務めています。

また、NBAの公式ボールや、NFLの公式フットボールとしても採用されるなど、各スポーツ界で高い信頼を得ています。

【製品に関するお問い合わせ】

アメアスポーツジャパン株式会社 ウイルソンお客様相談センター

https://jp.wilson.com/pages/query