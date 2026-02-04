税理士・会計士向けに「融資ノウハウ」を無料で定期配信開始― 120事務所が参加、否決事例から学ぶ″実務で使える融資支援″を継続提供 ―

株式会社SoLabo

中小企業・小規模事業者向けの資金調達支援を行う株式会社SoLabo(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田原 広一)は、税理士・会計士事務所向けに融資ノウハウを無料で定期配信する情報提供サービスを開始しました。本サービスは、融資相談が増える一方で「実務的な判断に迷う」「否決理由が見えにくい」といった声を受けて立ち上げたもので、開始直後から全国120の税理士事務所が参加。現在は、週1～2回の情報配信に加え、個別相談対応や社内向け融資勉強会も実施しています。

■背景 税理士が直面する「融資支援のリアルな悩み」

近年、顧問先からの資金調達相談は増加していますが、現場では次のような課題が多く聞かれます。

・新規事業融資で、なぜ否決されたのか理由が分からない

・公庫・金融機関ごとの評価ポイントを体系的に学ぶ機会が少ない

・顧問先にアドバイスしたいが、確信を持てないケースがある

こうした声を受け、SoLaboでは「まずは情報提供をし続け、事務所のご担当者様が融資の知識を吸収すること」を重視した融資情報提供サービスを開始しました。

■サービス内容:実務で"そのまま使える"融資ノウハウを定期配信

本サービスでは、税理士事務所向けに以下のような内容を無料で継続配信しています。

・実際にあった融資の否決・可決事例の解説

・日本政策金融公庫・金融機関の評価ポイント

・新規事業融資で見落とされがちな注意点

・顧問先への説明にそのまま使えるチェック観点

情報はChatworkの専用グループで週1～2回配信。「繁忙期でも負担にならないボリューム感」を意識し、クイックに理解できる内容にしています。

■反響:開始直後から120事務所が参加、個別相談も多数

サービス開始後、税理士コミュニティ内で案内したところ、120事務所から「ぜひ融資ノウハウを送ってほしい!」との連絡があり、現在も情報配信を継続中です。

また、情報配信にとどまらず、

・顧問先の個別融資相談へのアドバイス

・税理士事務所向けの社内融資勉強会の実施

など、実務に踏み込んだ支援も行っています。

■SoLaboの考え方:「ギブを続け、信頼の先で連携する」

SoLaboでは、本サービスを営業目的の情報提供とは位置づけていません。

・自社で対応できる融資は、税理士事務所側で完結してもらう

・難易度が高い案件のみ、必要に応じてSoLaboへ相談・紹介

このように、「ギブを続け、信頼された結果として連携が生まれる」関係性づくりを大切にしています。最終的な目的は、顧問先である中小企業・小規模事業者の資金繰り課題を、税理士と共に解決していくことです。

■今後の展望

今後もSoLaboでは、

・融資ノウハウの継続的なアップデート

・税理士事務所向けの勉強会・情報共有の場づくり

・実務に即した「使える融資支援」の普及

を通じて、税理士とともに中小企業支援の質を高めていく取り組みを強化していきます。

■参加・問い合わせについて

本融資情報提供サービスは、情報提供に関して費用は一切発生しません。

ご興味のある税理士事務所様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

融資情報提供グループ（無料）参加申込みフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevdarL0pNJFEc9wun2wLabvVNlZbpkJ4D7vx3ft_-JaHxYsg/viewform?usp=header

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp