デザインペン「ZOOM L2」 スーツカラーの新色発売
株式会社トンボ鉛筆（本社・東京都北区、社長・福嶋潤一）は、日本の技術と感性が融合した日本発のコンテンポラリーデザインペン「ZOOM」から、2023年に発売した油性ボールペンとシャープペンシル「ZOOM L2/ズーム・エルツー」(共に価格3,520円(税抜価格3,200円))に新色を加えて2月10日から順次発売します。
※店頭には順次導入されるため、詳しい発売日はZOOMブランドサイト内に記載されている取扱店舗にお問い合わせください。
（ZOOM取扱店URL: https://www.zoom-japan.com/shop/ ）
新色は、ネイビー、ブラウン、チャコール、シルバー、グレーの5色。スーツカラーを基調としました。新色5色には輝度を増すマット塗装を重ねラグジュアリー感を高めました。
(2023年発売品はマットシルバー、マットホワイト、マットブルー、マットグレー、マットラベンダー、マットフルブラックの6色。このたび計11色になりました。)
ZOOM L2 ボディデザイン (ボールペン、シャープペンシル共通/軸形)
全長は約140mm※。スーツのチーフポケットやダイヤリー、ノートで携帯し、素早く筆記できるノック式コンパクトペンです。
継ぎ目のないボディ(胴軸)は長さ108mm(先金、ノック棒、天冠を除く)。軸径は直径7.7mm→10.0mm→7.7mmと変化する流線形です。軸のほぼ中央を三方向から面取りして三角軸に仕上げました。三角の隆起は両端に向かって丸軸に溶け込みます。三角軸の安定感を宿した解放感ある丸軸。エレガントなカタチが完成しました。
※ボールペン：142.7mm/シャープペンシル：139.9mm
ZOOM L2 ボディタッチ (共通/仕上げ)
ボディ表面は丁寧になめしたレザーのようにしっとりとした感触を与えるソフトフィール塗料「ネオラバサン(TM)」※で仕上げました。ペンを手にしやすく筆記しやすいといったハード面の魅力に加えて、いつまでも触れていたいエモーショナルな効果も提供します。変化に富んだ軸形状と心地よい感触-“メモ、ノート”が楽しい実用型デザインペンです。
※ネオラバサン塗装:武蔵塗料株式会社
ZOOM L2 ノック (共通)
ノック棒(突起部長さ約10mm)は稀有な逆円錐形です。先端直径は4.5mmに対して根もとは同2.7mm、これまでにない逆円錐のトグルスイッチ風の形状です。きゃしゃに見えるクビレが造形のチャームポイント、ノックを誘います。スーツのチーフポケットに挿した時のおしゃれ感も狙いました。
逆円錐はポケットから取り出しやすい”ツマミ”の働きも兼ね備えます。デザイナーの”遊び心”と設計者の ”つくり込み”がこれまでにないカタチとユーザビリティを生みました。
線幅が安定した専用リフィル (ボールペン)
手帳や手紙など幅広い使用シーンを想定し、筆記角度によらずインク吐出量が安定、つねに一定の線幅を保つZOOM L2のためにチューニングした超低粘油性インクリフィル。安定した筆記線幅、なめらかな書き味、精密筆記を確保するためチップを新設計。細かく書き込んでもにじみやウラ抜けがしにくくなりました。
油性ボールペンリフィル 0.5mm/ BR-ZVE33
【商品名】 油性ボールペン『ZOOM L2』
【品種】 超低粘油性インクノック式ボールペン
【ボディ色】 ネイビー、ブラウン、チャコール、シルバー、グレー
【ボール径】 0.5mm
【インク色】 ブラック
【発売】 2026年2月10日
【小売価格】 3,520円(税抜3,200円)
【サイズ】 本体サイズ：最大幅11.8mm×全長142.7mm/重量：13.7g、包装サイズ：幅48×厚さ27×全長203mm / 重量：40.7g
【仕様】 ボディ仕様：PC樹脂・ソフトフィール塗装仕上げ、先軸/天冠仕様：真鍮・塗装仕上げ
【商品名】 シャープペンシル『ZOOM L2』
【品種】 ノック式シャープペンシル
【ボディ色】 ネイビー、ブラウン、チャコール、シルバー、グレー
【芯径】 0.5mm
【発売】 2026年2月10日
【小売価格】 3,520円(税抜3,200円)
【サイズ】 本体サイズ：最大幅11.8mm×全長139.9mm/重量：13.1g、包装サイズ：幅48×厚さ27×全長203mm / 重量：40.1g
【仕様】ボディ仕様：PC樹脂・ソフトフィール塗装仕上げ、先軸/天冠仕様：真鍮・塗装仕上げ
ZOOM L2 全色ラインナップ（計11色）
ZOOM L2 charcoal
ZOOM L2 navy
創造筆記を標榜する筆記具ブランド「ZOOM/ズーム」は2023年全面的なリブランディングをしました。「日本発のコンテンポラリーデザインペン」を目指し、日本の技術と感性が融合した、自由で新しいスタイルの筆記具を提案します。
１本の、美学。
日本人が培ってきた凛然さのなかに、自由に遊びを採り入れる美意識。
地に足をつけながらも、最先端を追い求める姿勢。
自立した大人の知性と個性を際立たせる、
日本発のコンテンポラリーデザインペン「ZOOM」
https://www.zoom-japan.com/