【経営者必見】御社の強みと課題が分かる「経営分析レポート」を無料作成する無償支援プログラムを開始
営業・価格・意思決定の属人化を可視化し
“社長の判断基準”を組織に残す経営分析レポートを無料提供
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
中小企業の経営者向けに、
自社の強み・課題・成長の方向性を客観的に把握できる
「経営分析レポート（無料）」をプレゼントする無償支援プログラムを開始しました。
本プログラムでは、
売上・利益・組織・戦略・理念などを多角的に分析し、
「なぜ今、経営が伸び悩んでいるのか」
「どこを整えれば成長できるのか」を
一目で把握できるレポートを無料で提供します。
■ 無料レポート提供の概要
多くの中小企業では、次のような状態が常態化しています。
・売上はあるが、利益が残らない
・社員ごとに判断が違い、再現性がない
・重要な意思決定が社長に集中している
・人が育たず、組織が安定しない
・将来の成長イメージが描けない
こうした問題の多くは、
「経営の良し悪し」ではなく、
自社の状態を客観的に整理できていないことに起因しています。
本プログラムでは、
経営者へのヒアリングと独自フレームを用い、
御社の現状を多角的に分析した
オリジナルの経営分析レポートを無料で作成します。
■ 無料で受け取れる「経営分析レポート」とは
本レポートでは、
経営を13の観点から整理し、
強み・改善ポイント・戦略の方向性を可視化します。
主な分析内容（一部）
・経営判断・意思決定の傾向
・商品・サービスの強みと課題
・価格・取引条件の考え方
・売上と利益構造のバランス
・顧客LTVと継続・紹介の設計
・組織体制・人材育成の現状
・理念・ビジョンと実務のズレ
・中長期の成長ロードマップ
「何となく感じていた違和感」が
言語化・構造化されたレポートとして手元に残るため、
今後の経営判断の軸として活用できます。
■ レポートを受け取った経営者の声（一例）
・「自社の強みと弱みが初めて整理できた」
・「感覚でやっていた判断が、言葉になった」
・「次にやるべきことが明確になり、迷いが減った」
・「社長依存から抜け出すヒントが見えた」
中には
「社内にもう一人、経営の相談役ができたようだ」
と感じる経営者もいます。
■ なぜ“無料”でレポートを提供するのか
株式会社ルミッションは、短期的な売上獲得ではなく、
長く続き、信頼される中小企業を増やすことを目的としています。
その第一歩として、
・自社を客観的に見直す機会を提供する
・経営者が一人で抱え込まない状態をつくる
・「相談してもいい」という入口をつくる
これらを実現するため、
経営分析レポートの作成と相談を無償で提供しています。
■ 無償支援プログラムの流れ
1．無料登録（30秒）
2．簡単なヒアリング・情報共有
3．経営分析レポートを無料作成
4．レポートをもとにした個別相談（無料）
※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。
■ 今後の展開
・年商フェーズ別（1億～100億）分析レポートの高度化
・業種別に最適化した経営分析モデルの拡充
・「判断が揃う経営」を実現する支援サービスの展開
■ 会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング
公式サイト：https://lumission.world/jp/