【経営者必見】御社の強みと課題が分かる「経営分析レポート」を無料作成する無償支援プログラムを開始

株式会社ルミッション

営業・価格・意思決定の属人化を可視化し

“社長の判断基準”を組織に残す経営分析レポートを無料提供

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

中小企業の経営者向けに、

自社の強み・課題・成長の方向性を客観的に把握できる

「経営分析レポート（無料）」をプレゼントする無償支援プログラムを開始しました。

本プログラムでは、

売上・利益・組織・戦略・理念などを多角的に分析し、

「なぜ今、経営が伸び悩んでいるのか」

「どこを整えれば成長できるのか」を

一目で把握できるレポートを無料で提供します。

■ 無料レポート提供の概要

多くの中小企業では、次のような状態が常態化しています。

・売上はあるが、利益が残らない

・社員ごとに判断が違い、再現性がない

・重要な意思決定が社長に集中している

・人が育たず、組織が安定しない

・将来の成長イメージが描けない

こうした問題の多くは、

「経営の良し悪し」ではなく、

自社の状態を客観的に整理できていないことに起因しています。

本プログラムでは、

経営者へのヒアリングと独自フレームを用い、

御社の現状を多角的に分析した

オリジナルの経営分析レポートを無料で作成します。

■ 無料で受け取れる「経営分析レポート」とは

本レポートでは、

経営を13の観点から整理し、

強み・改善ポイント・戦略の方向性を可視化します。

主な分析内容（一部）

・経営判断・意思決定の傾向

・商品・サービスの強みと課題

・価格・取引条件の考え方

・売上と利益構造のバランス

・顧客LTVと継続・紹介の設計

・組織体制・人材育成の現状

・理念・ビジョンと実務のズレ

・中長期の成長ロードマップ

「何となく感じていた違和感」が

言語化・構造化されたレポートとして手元に残るため、

今後の経営判断の軸として活用できます。

■ レポートを受け取った経営者の声（一例）

・「自社の強みと弱みが初めて整理できた」

・「感覚でやっていた判断が、言葉になった」

・「次にやるべきことが明確になり、迷いが減った」

・「社長依存から抜け出すヒントが見えた」

中には

「社内にもう一人、経営の相談役ができたようだ」

と感じる経営者もいます。

■ なぜ“無料”でレポートを提供するのか

株式会社ルミッションは、短期的な売上獲得ではなく、

長く続き、信頼される中小企業を増やすことを目的としています。

その第一歩として、

・自社を客観的に見直す機会を提供する

・経営者が一人で抱え込まない状態をつくる

・「相談してもいい」という入口をつくる

これらを実現するため、

経営分析レポートの作成と相談を無償で提供しています。

■ 無償支援プログラムの流れ

1．無料登録（30秒）

2．簡単なヒアリング・情報共有

3．経営分析レポートを無料作成

4．レポートをもとにした個別相談（無料）

■ 今後の展開

・年商フェーズ別（1億～100億）分析レポートの高度化

・業種別に最適化した経営分析モデルの拡充

・「判断が揃う経営」を実現する支援サービスの展開

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/